Ultime notizie Corona: Ricciardi “prepariamoci a una lunga guerra”

Ultime notizie Corona – Il professor Walter Ricciardi che in qualità di esperto abbiamo già citato in questo nostro recente articolo sul numero dei contagi è membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del Ministero della Salute. Nell’articolo citato di pochi giorni fa abbiamo riferito le sue parole con le quali ha stigmatizzato il comportamento di chi sinora ha ignorato le misure imposte dal governo ha parlato dell’importanza di seguire tali regole. “Le misure approvate sono molto rigide e importanti, però hanno bisogno di un’alleanza con le persone”.

Ricciardi (Oms): dovremo arrivare all’estate

Per il professor Ricciardi la lotta contro il coronavirus non sarà una lotta di breve durata. Oggi, 12 marzo 2020, Ricciardi è intervenuto nel corso della trasmissione Agorà in onda su Raitre. “È bene che ci cominciamo a abituare a una guerra lunga, la Sars che era meno contagiosa finì verso maggio-giugno”. Precisamente il prof. Ricciardi ha spiegato: “Il coronavirus è molto più contagioso della Sars e io ho l’impressione che, se ci va bene e lavoriamo tutti insieme, dovremo arrivare all’estate”.

Ultime notizie Corona, Ricciardi (Oms): mi preoccupano Roma e Napoli

Inoltre Ricciardi ha parlato di ciò che ancora potrebbe succedere nei prossimi giorni. Il professore ha concentrato la sua attenzione sulla prossima settimana e indicato Roma e Napoli due luoghi sensibili. Ecco le sue parole: “Rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi, con movimenti di persone da nord a sud Italia e assembramenti pazzeschi nei luoghi della movida, credo ne pagheremo le conseguenze la prossima settimana, quando finirà il periodo di incubazione del virus. Mi preoccupano particolarmente Roma e Napoli”.

Ultime notizie corona – Secondo quanto previsto da Ricciardi bisognerà ancora attendere per registrare un calo. “Dovremo aspettare almeno due settimane per vedere una diminuzione: questa settimana continueranno a aumentare; la prossima speriamo si stabilizzino, ma soprattutto vedremo altri paesi trovarsi nella situazione in cui era l’Italia. È un problema mondiale, perciò dobbiamo intraprendere azioni di contenimento e mitigazione tutti insieme, altrimenti il virus continuerà a circolare”.

