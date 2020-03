Conto corrente: le Fiamme gialle annunciano una sospensione delle verifiche fiscali per venire in conto ai contribuenti che stanno subendo la quarantena

Conto corrente: controlli fiscali rimandati per Coronavirus

Conto corrente: l’emergenza coronavirus sta dettando misure drastiche un po’ in tutti i campi del sistema paese. Una circolare del Comando generale della Guardia di Finanza, licenziata in parallelo a un’analoga direttiva dell’Agenzia delle Entrate, annuncia la sospensione delle verifiche fiscali per venire in conto ai contribuenti che stanno subendo la quarantena e concentrarsi sulle problematiche legate all’epidemia.

Conto corrente: la sospensione dei controlli

Il Comando generale della Guardia di Finanza con apposita circolare ha apportato delle modifiche al “dispositivo di vigilanza” delle Fiamme Gialle in virtù dell’emergenza sanitaria che sta investendo il paese; l’obiettivo delle nuove disposizioni, diramate dal Comandante del terzo reparto operazioni, vuole essere quello di attenuare eventuali “situazioni di sofferenza e di difficoltà” patite da imprese, professionisti e contribuenti in generale.

Tradotto, fino a “cessate esigenze”, è stato ordinata la sospensione di tutti i controlli fiscali, compresi quelli in materia di lavoro e anti-riciclaggio “fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza”, in pratica, a meno che non sia prossima la scadenza dei termini di contestazione.

I controlli sulle frodi legate al Coronavirus

Le forze di solito mobilitate per il contrasto di evasione, lavoro nero e traffico illecito di capitali verranno prioritariamente destinate alle specifiche problematiche legate all’emergenza, quindi, al contrasto del traffico illecito, della contraffazione, dell’abusivismo commerciale relativo ai prodotti medicali e al monitoraggio delle gare per l’approvvigionamento di apparecchiature e presidi sanitari.

Insomma, le Fiamme gialle si occuperanno innanzitutto di contrastare le frodi legate alle mascherine, per esempio, o all’uso indebito di risorse pubbliche come sussidi e assegni a sostegno del reddito. Aumenteranno e saranno potenziati anche i controlli doganali, per assicurarsi della sicurezza dei prodotti che fanno ingresso nel paese, e quelli sul territorio nazionale volti a far rispettare le norme anti-assembramento e sulla chiusura delle attività.

