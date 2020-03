Condividi su

Codici raccomandate Nexive e postali: 787,665 e 573. La guida al mittente

Codici raccomandate: è possibile sapere in anticipo cosa contiene una raccomandata basandosi soltanto sul codice riportato nell’avviso di giacenza? Non esattamente ma in molti casi si può capire chi è il mittente. Ecco qualche esempio.

Codici raccomandate: i termini della giacenza

Può capitare di ricevere una raccomandata ma di non essere in casa, quindi, il postino lascia un avviso di giacenza in cui si precisa l’Ufficio postale dove la raccomandata sarà depositata. A quel punto si hanno di norma 30 giorni per ritirarla (180 giorni in caso sia un atto giudiziario). Trascorso questo lasso di tempo, se non viene ritirata, la raccomandata viene rispedita al mittente, tuttavia, a livello giuridico, è come se fosse stata letta dal destinatario (in tal modo si vogliono preservare i diritti del mittente).

Infatti, gli effetti di una raccomandata in generale scattano a partire dal momento in cui risulta spedita, d’altra parte, tale regola non vale per l’atto giudiziario i cui effetti si producono nel momento in cui è effettivamente nella disposizione del destinatario o meglio dal momento dell’arrivo al domicilio del destinatario; da precisare che se il tentativo di consegna va a vuoto, l’atto è da considerare ricevuto dopo 10 giorni dal deposito in giacenza.

Avviso di giacenza: come leggerlo?

Già il colore dell’avviso di giacenza fornisce degli importanti indizi sul contenuto della raccomandata: per gli atti giudiziari di solito è un cartoncino rettangolare di colore verde, così come per multe e sanzioni, mentre è bianco in tutti gli altri casi. Detto ciò, nella maggior parte dei casi, l’avviso di giacenza che si trova in buca delle lettere è più che altro simile a uno scontrino: su di esso si trova un codice che in taluni casi permette di risalire al mittente della raccomandata, fornendo un’importante indizio sul contenuto della stessa.

Codice 05

Tale codice indica una raccomandata veloce, con questa modalità di spedizione di solito si inviano comunicazioni urgenti relative alla disdetta di un contratto o la partecipazione a un concorso.

Codici 12, 12, 14, che iniziano con 15

Questi codici indicano la giacenza di una raccomandata semplice: si potrebbe trattare di una lettera inviata dal fornitore di un servizio a consumo, di un sollecito di pagamento, di una comunicazione da parte del datore di lavoro, di una diffida, insomma, di una comunicazione inviata da un privato o da un avvocato (non di un atto giudiziario o di una cartella esattoriale).

Codice 573 o 5370

Con tale codice vengono indicate le comunicazioni – e non gli atti di riscossione – da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Codici 75, 76, 77, 78, 79 (781, 782, 783, 786, 787, 788, 789)

Questo codice riportato sull’avviso di giacenza indica il deposito di una multa, di una contravvenzione, di un atto giudiziario (tra quelli il cui recapito si può delegare a Poste), di una comunicazione dell’AdE (generalmente riguardante un accertamento fiscale).

Codici 608 e 609

Questi codici indicano una raccomandata da parte di una pubblica amministrazione.

Codici 612, 614, 693

Se l’avviso riporta questi codici la raccomandata in giacenza riguarda una comunicazione da parte di un istituto di credito.

Codici 613 e 615

Comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate (multe), Inps (raggiungimento requisiti pensionistici).

Codice 616

Comunicazioni di vario genere relative a controlli e solleciti da parte di privati ed enti pubblici.

Codici 617, 648, 649, 669

Comunicazioni di vario genere da parte di aziende (anche solleciti di pagamento relativi a utenze) o banche (invio carte di credito). A volte con il codice 617 si contrassegnano anche comunicazioni dell’AdE.

Codice 628

Varie comunicazioni da privati mai multe

Codice 665

Generalmente comunicazioni da parte delle assicurazioni relative, in particolare, a sinistri stradali.

Codice 668

Comunicazioni di natura amministrativa e giudiziaria: avvisi di garanzia, mandati di comparizione, citazioni in tribunale, multe etc…

Codici 670, 671, 689

Cartelle di pagamento

Codici 63, 65, 630, 650

Comunicazioni Inps

Codici Nexive

Poi ci sono codici molto particolari – tipo Equ 725, D14193, X00041 – che indicano una raccomandata inviata attraverso il servizio di posta privata Nexive (quindi, niente atti giudiziari o multe).

