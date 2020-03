A rischio l’erogazione degli stipendi per il mese di marzo per via dell’emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus? È una bufala, avverte Noipa

Noipa cedolino e stipendio marzo-aprile assicurato con Coronavirus

A rischio l’erogazione degli stipendi per il mese di marzo per via dell’emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus? Una bufala circolata recentemente sui social network ha allarmato gli amministrati Noipa, arriva la pronta risposta della piattaforma della Pubblica Amministrazione.

Noipa: la fake news sugli stipendi sospesi

Da quando è scoppiata l’emergenza Covid 19 sono tantissime le fake news apparse tra social network e chat: una delle tante riguardava la sospensione degli stipendi di marzo e aprile per tutti gli amministrati Noipa. In un post, corredato con tanto di loghi istituzionali, si avvertivano i dipendenti pubblici sulla necessità di convogliare risorse per la gestione della crisi. Tuttavia, la piattaforma della PA si è tempestivamente attivata per smentire la notizia.

Con un messaggio sul proprio sito, quindi, Noipa ha sottolineato come gli stipendi dei propri amministrati saranno regolarmente erogati anche a marzo: “si è diffusa sui social network la falsa informazione, corredata da loghi istituzionali, secondo la quale sarebbe stata disposta la sospensione dell’erogazione degli stipendi di marzo e aprile a causa dell’emergenza Coronavirus. NoiPA ribadisce che tale informazione è falsa e rassicura gli amministrati che gli stipendi sono regolarmente emessi. Si precisa inoltre che gli autori della falsa comunicazione saranno perseguiti in tutte le sedi competenti per la diffusione di notizie false, atto ancora più grave in un momento così delicato per il nostro paese”.

Tra l’altro, il cedolino di marzo è già disponibile sul sito di Noipa e da lunedì 23 cominceranno le emissioni. A tal proposito, allora, sarà bene precisare che in molti potrebbero notare un importo più basso del solito. Su questo punto sempre dalla piattaforma si tiene a precisare che «Come ogni anno, anche per il 2020 le addizionali regionali e comunali all’IRPEF saranno applicate in nove rate, dal mese di marzo a quello di novembre. Le addizionali sono calcolate in base al reddito dell’anno precedente e si aggiungono alle somme IRPEF dovute da ciascun amministrato. La determinazione delle aliquote d’imposta avviene con delibera dei comuni e delle regioni. La consultazione delle aliquote è disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze al link http://www.finanze.gov.it/ nella sezione “Fiscalità regionale e locale”».

