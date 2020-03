Condividi su

Passeggiare da soli, in compagnia o col cane: cos’è ammesso col Coronavirus

Passeggiare da soli, in compagnia o col cane: interpretando alla lettera il decreto che impone la quarantena su tutto il territorio nazionale molti comportamenti sembrano completamente vietati al momento. A fare un po’ di chiarezza in merito alla questione il materiale illustrativo diffuso dal Governo.

Uscire di casa solo per validi motivi

Per fronteggiare la diffusione del Covid 19, il governo ha disposto ampie limitazioni agli spostamenti delle persone. In sostanza, seguendo il testo del decreto licenziato l’11 marzo, bisogna evitare di uscire di casa: si può uscire solo per evidenti ragioni di salute, per acquistare dei beni di prima necessità o comunque solo in casi di grave urgenza. Inoltre, le proprie motivazioni dovranno essere registrate a mezzo di apposito modello di autocertificazione (che non è obbligatorio portare con sé: per chi ne è sprovvisto al momento dell’accertamento sarà messo a disposizione dalle Forze dell’Ordine). Detto ciò, il regolamento in vigore lascia molta più libertà di quanto si possa pensare.

Passeggiare da soli, in compagnia col cane?

Per esempio, per quanto riguarda l’attività motoria, il Ministero dell’Interno ha precisato che: “Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti”. Invece, alla domanda “posso uscire con il mio cane?”, il Viminale risponde: “Sì, per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari (urgenti, ndR)”.

D’altra parte, è anche una questione di buon senso: non si può ritenere pericoloso uscire di casa per prendere una boccata d’aria alla distanza di almeno un metro dalle altre persone. Quindi, è possibile fare una passeggiata a piedi e magari anche un giro in bicicletta. L’importante è anche in questo caso osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

