Bonus 500 euro per coronavirus: quando spetta e a quali lavoratori

Nel pacchetto di misure economiche a sostegno dei lavoratori e delle imprese, potrebbe esserci spazio anche per un bonus 500 euro per una parte di lavoratori autonomi, titolari di partite Iva, e lavoratori stagionali. L’ipotesi di cui si parla più frequentemente è proprio un’indennità straordinaria, un importo di 500 euro una tantum da erogare a tutti quei lavoratori autonomi che saranno esclusi dal pacchetto di ammortizzatori sociali e cassa integrazione estesa.

Bonus 500 euro per Coronavirus: ecco per quali lavoratori

A parlare di questo incentivo è stato qualche giorno lo stesso ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che ha affermato come i lavoratori che non avranno garanzie dall’estensione della cassa integrazione, riceveranno un’indennità speciale. Anche il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, ai microfoni di Radio Anch’io, aveva parlato di un “indennizzo di 500 euro attualmente in fase di elaborazione” per sostenere i piccoli artigiani e le aziende con un solo dipendente, nonché partite Iva e lavoratori autonomi. Per i lavoratori stagionali ci potrebbe essere un’estensione della Naspi. In arrivo anche novità per i liberi professionisti iscritti alle specifiche casse previdenziali.

Bonus 500 euro per Coronavirus: incremento di 100 euro in arrivo?

Tuttavia c’è ancora incertezza sull’effettivo importo di questo indennizzo, che potrebbe ammontare anche a 600 euro, stando alle ultime indiscrezioni, con un incremento di 100 euro, quindi, sulla somma originariamente preventivata. Possibile che nel pacchetto di misure rientri anche uno “straordinario” di 100 euro per tutti i lavoratori che in questo periodo hanno dovuto recarsi in sede, esponendosi più al rischio.

Queste misure (insieme a quelle che potete leggere in questo articolo) di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi non sono ancora ufficiali, ma dovrebbero essere comunicate (e quindi messe nere su bianco) nella giornata di oggi. Attendiamo insieme a voi e vi comunicheremo gli aggiornamenti ufficiali appena possibile.

