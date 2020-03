Condividi su

Lo stagista inaspettato: trama, cast e anticipazioni film stasera su Canale 5

Come tutti sappiamo, il decreto emanato dal Governo per il contenimento e contrasto del Coronavirus prevede la permanenza a casa di tutti gli italiani e quindi gli spostamenti sono ridotti al minimo indispensabile. In questa situazione guardare la commedia Lo stagista inaspettato potrebbe distrarvi e farvi trascorrere del tempo in allegria.

Lo spassoso lungometraggio della 2015, in onda oggi 16 marzo 2020 dalle 21:21 su Canale 5, è stato scritto e diretto da Nancy Jane Meyers, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense nota per aver firmato opere come Genitori in trappola, What Women Want – Quello che le donne vogliono, L’amore non va in vacanza e È complicato. La pellicola inoltre ha ottenuto una candidatura ai Critics Choice Award e incassato al botteghino in Italia 2,2 milioni di euro nelle prime tre settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi de Lo stagista inaspettato!

La commedia segue le vicende di Ben Whittaker, settantenne vedovo oramai in pensione dopo anni di onorata carriera. Finalmente libero di poter fare tutto ciò che vuole, si cimenta in vari hobby e attività ma, esaurite tutte le idee, si rende conto che non è poi così divertente stare a casa senza impegni. Annoiato, solo e in cerca di nuovi stimoli, quando l’ex lavoratore viene a sapere che un’azienda di Brooklyn ha indetto una selezione di praticanti senior decide di partecipare ai colloqui.

Giunto sul posto, Ben viene immediatamente assunto e assegnato a Jules Ostin, capo di tutta la compagnia. Inizialmente la donna è scettica sull’aiuto concreto che lo stagista inaspettato possa offrirle, data l’età avanzata dell’uomo, ma ben presto scoprirà quanto i consigli di Whittaker siano preziosi.

Il cast del film

In Lo stagista inaspettato Robert De Niro interpreta Ben Whittaker mentre Anne Hathaway è Jules Ostin. Rene Russo veste i panni di Fiona, Anders Holm quelli di Matt e Andrew Rannells è Cameron. Adam DeVine recita la parte di Jason, Zack Pearlman quella di Davis e Christina Scherer è Becky.

Hanno partecipato al film Jason Otley nel ruolo di Lewis, Nat Wolff in quello di Justin e JoJo Kushner è Paige. Linda Lavin indossa le vesti di Patty, Celia Weston quelle di Doris e Steve Vinovich è Miles. Infine Molly Bernard interpreta Samantha e C.J. Wilson è Mike.

