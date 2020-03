Condividi su

Harry Potter e la pietra filosofale: trama, cast e anticipazioni film in tv

Oggi, 16 marzo 2020, alle 21:20 Italia 1 andrà in onda Harry Potter e la pietra filosofale. Il celebre film del 2001, sceneggiato da Steve Kloves, è stato diretto Chris Columbus, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Mamma, ho perso l’aereo, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, Nemiche amiche e L’uomo bicentenario.

Il lungometraggio fantasy, trasposizione per il grande schermo del primo capitolo della saga di romanzi scritti da J. K. Rowling, ha potuto contare sulle musiche di John Williams, la fotografia di John Seale mentre il montaggio è stato affidato a Richard Francis-Bruce. La pellicola inoltre ha ottenuto ben tre candidature a premi Oscar e incassato al botteghino in Italia 25,3 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Harry Potter e la pietra filosofale!

Harry Potter e la pietra filosofale: trama e anticipazioni film in tv

Il film segue le vicende di Harry Potter, bambino orfano di entrambi i genitori che vive assieme gli zii materni. Questi ultimi non sonoaffettuosi e comprensivi nei confronti del piccolo e al contrario sembrano mal sopportare la presenza del nipote. Percepito come un peso e trattato male persino dal cugino Dudley, il protagonista è costretto a dormire in un ripostiglio dove trascorrere gran parte del suo tempo sognando di trovarsi altrove. Rassegnato e convinto il futuro non gli riservi nulla di eccezionale, un evento inaspettato stravolge il suo destino.

In occasione del suo undicesimo compleanno Harry Potter scopre di essere un mago noto per essere sopravvissuto ad uno ad una delle creature più spaventose dell’universo incantato. Il ragazzino inoltre è atteso alla scuola di Hogwarts dove studiano tutti gli stregoni in erba. Incredulo e felice, il coraggioso bambino parte alla volta dell’istituto pronto a gettarsi alle spalle il passato e immergersi in questa incredibile avventura che riserverà non poche sorprese al giovane orfano.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Daniel Radcliffe che interpreta Harry Potter. Rupert Grint veste i panni di Ron Weasley, Emma Watson quelli di Hermione Granger e John Cleese è Nick-Quasi-Senza-Testa. Robbie Coltrane recita la parte di Rubeus Hagrid, Warwick Davis quella di Filius Vitious e Richard Griffiths è Vernon Dursley.

Hanno partecipato al film anche Richard Harris nel ruolo di Albus Silente, Ian Hart in quello di Quirinus Raptor e John Hurt che è Ollivander. Alan Rickman indossa le vesti di Severus Piton, Fiona Shaw quelli di Petunia Dursley e Maggie Smith è Minerva McGranitt. Infine Julie Walters interpreta Molly Weasley.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]