Condividi su

Governo ultime notizie: esecutivo prende il controllo di Alitalia. La conferma

Nel pomeriggio di oggi 16 marzo, Il premier Conte, il titolare del mef Roberto Gualtieri e la ministra per il Lavoro, Nunzia Catalfo, hanno presentato il “decreto marzo”. Era il tanto atteso maxi-provvedimento di carattere economico, contenente ben 113 punti. Il piano d’investimenti iniziale sembra non andare oltre i 25 miliardi di euro (con 3 miliardi destinati alla Sanità e altri 22 per il sostegno delle famiglie, per il mantenimento del tessuto produttivo e la postergazione delle scadenze tributarie). L’attivazione delle linee di credito e garanzie di liquidità dovrebbe valere all’incirca 350 miliardi. Come ha specificato il premier Conte, si tratta di un primo intervento che, a detta dei rappresentanti dell’esecutivo che sono intervenuti oggi in conferenza stampa, non si fermerà di certo qui.

Nelle prossime ore verrà dettagliato il decreto nella sua integrità. Conte l’ha definita come “una manovra poderosa“, conscio che per frenare l’alluvione “non bastano secchi e stracci”.

Decreto #CuraItalia

Watch this video on YouTube

Clicca qui per tutte le ultime sull’epidemia di covid-19 in Italia

Governo, ultime notizie: Alitalia passa sotto il controllo statale attraverso una nuova compagnia?

Nonostante né Conte né i ministri che lo hanno seguito in conferenza stampa abbiano parlato dell’intervento su Alitalia, la ministra Catalfo ha confermato -- in seguito a una domanda -- che sono incluse misure riguardanti la compagnia di bandiera. Ancora non sono conosciuti tutti i dettagli ma l’ipotesi più accreditata -- e che dovrebbe essere confermata a breve -- mostra la presa di controllo di gran parte delle operazioni a terra e in volo da parte di una newco (nuova compagnia) dello Stato.

La decisione sarebbe stata presa in seguito alla crisi dell’aviazione, settore tra i più colpiti in assoluto dalla pandemia da coronavirus. Fino a febbraio (prima dello scoppio dell’epidemia su suolo italiano), l’ipotesi messa sul tavolo dall’esecutivo giallo-rosso prevedeva l’acquisizione parziale della compagnia da parte di altri soggetti privati.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]