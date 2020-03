Condividi su

Nuovo modello autocertificazione Covid per uscire: cosa cambia

A partire dalla tarda mattinata di martedì 17 marzo 2020 il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione dei cittadini italiani un nuovo modello di autocertificazione per uscire a causa dell’emergenza da Coronavirus: non cambia molto la sostanza, ovvero i motivi validi per uscire di casa, ma sono state esplicitate ulteriormente le sanzioni penali per alcune persone che escono senza un valido motivo. Infatti, oltre all’autocertificazione che attesta l’effettiva ragione per cui si esce, si dovrà anche dichiarare di non essere positivo al Coronavirus e di non stare quindi in quarantena.

Nuovo modello autocertificazione per uscire: cosa cambia, la novità

Nel modello l’interessato dovrà pertanto autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020 (art. 1, comma 1, lett. c). Qui troviamo scritto testualmente che vige il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus”.

Inoltre, nel nuovo modello è previsto che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione: in questo modo attesa che l’autocertificazione è resa in sua presenza e pertanto previa identificazione del dichiarante. Allo stesso modo il cittadino è esonerato dall’obbligo di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento d’identità.

Nuovo modello autocertificazione per uscire: le dichiarazioni di responsabilità

L’interessato sarà tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità le seguenti cose:

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (art. 1 comma 1), del DPCM 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale ;

di cui al combinato disposto all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (art. 1 comma 1), del DPCM 9 marzo 2020 ; Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del DPCM 8 marzo 2020;

di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del DPCM 8 marzo 2020; Di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del DPCM 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

Restano in vigore le valide motivazioni del precedente modello. Riepiloghiamole:

Comprovate esigenze lavorative;

Situazioni di necessità;

Motivi di salute;

Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Nuovo modello autocertificazione Coronavirus per uscire in pdf

Cliccando su questa pagina potrete consultare, scaricare e quindi stampare il nuovo modello di autocertificazione rilasciato dal Ministero dell’Interno.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]