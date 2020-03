Certificazione Unica 2020 verso la proroga come altre scadenze fiscali? andiamo a vedere quali sono le date da tenere a mente per l’invio della CU 2020.

Condividi su

Proroga Certificazione Unica 2020: nuova scadenza a marzo o giugno?

Anche gli adempimenti relativi alla Certificazione Unica 2020 verso la proroga? L’art. 62 del Decreto Cura Italia prevede il rinvio dei principali adempimenti fiscali, con la sospensione degli stessi previsti attualmente tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. In questo modo le nuove scadenze sono fissate per il 30 giugno 2020. È dunque ufficiale il congelamento delle principali scadenze fiscali e lo slittamento a fine giugno 2020. Questo riguarda anche gli obblighi relativi alla Certificazione Unica 2020 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dei lavoratori? No, andiamo a vedere perché.

Certificazione Unica 2020: la data di scadenza da tenere a mente

La sospensione delle scadenze fiscali, infatti, non riguarda tutte quelle comunicazioni che servono per la finalizzazione del modello 730 precompilato 2020 e pertanto anche la Certificazione Unica mantiene la sua scadenza originaria. Il termine ultimo per l’invio telematico e per la consegna al lavoratore della CU 2020 resta pertanto quello del 31 marzo 2020, termine già a sua volta prorogato e che dunque non è oggetto dei rinvii degli adempimenti previsti dal recente decreto.

All’articolo 62 comma 1 del Decreto leggiamo infatti quanto segue: “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020”.

Quanto appena esposto significa, in breve, che restano in vigore le disposizioni emanate dal DL n. 9/2020 (il primo legato all’emergenza Coronavirus) nel quale si ufficializza la proroga al 31 marzo 2020 degli adempimenti fiscali legati al modello 730 precompilato 2020, la cui messa a disposizione è fissata per il 5 maggio 2020.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]