In tempi di crisi da Coronavirus molte persone stanno cercando come fare il pane in casa: ecco quali ingredienti usare e la procedura.

Condividi su

Come fare il pane in casa con o senza lievito: ricetta e tempo di cottura

In tempo di emergenza Coronavirus in alcuni Paesi vandalizzano i supermercati per fare incetta di carta igienica (e non solo). Qui, invece, vanno a ruba farina e lievito di birra: come fare il pane, come fare la pizza, sono queste le diverse ricerche che gli utenti pongono su Google e sugli altri motori di ricerca. Fare il pane in casa invece di andare a comperarlo ogni giorno, infatti, a parte limitare gli spostamenti (che ripetiamo devono essere ridotti al minimo indispensabile e solo per lo stretto necessario), può anche essere un ottimo modo per passare il tempo.

Come fare il pane in casa: gli ingredienti

Gli ingredienti principali per fare il pane in casa sono solo 4, e almeno due di questi vanno a ruba nei supermercati e negli alimentari. Eccoli di seguito:

Farina

Lievito

Acqua

Sale

Quelli sopra elencati sono gli ingredienti per fare un pane naturale, ma volendo lo si può anche personalizzare aggiungendo semi, spezie oppure utilizzando una farina diversa da quella classica (ad esempio quella di castagne).

Come fare il pane in casa (con il lievito)

Per preparare il pane in casa la prima cosa da fare è sciogliere il lievito di birra nell’acqua (che deve essere a temperatura ambiente) in una ciotola abbastanza capiente. Il secondo passo è quello di aggiungere la farina nella ciotola: con una mano mescolare e iniziare a fare l’impasto e con l’altra continuare a versare l’acqua. A metà aggiungere il sale, quindi tornare a fare l’impasto, aggiungendo sempre un po’ d’acqua per volta e proseguendo contemporaneamente con l’impasto. Finito di versare l’acqua bisognerà continuare a impastare per un’altra decina di minuti, finché l’impasto non sarà rilassato.

A questo punto bisognerà depositare l’impasto rilassato su un piano leggermente infarinato, piegarlo in verticale, poi in orizzontale, al fine di dare all’impasto una forma tonda e piena. Infine, coprire l’impasto con della pellicola e per alimenti e lasciare lievitare l’impasto per 2 ore in un forno spento (con solo la luce accesa). Trascorso questo lasso di tempo bisognerà ripetere le operazioni sopraccitate per dare all’impasto una forma rotonda, quindi deporre l’impasto su una leccarda da forno leggermente infarinata, coprire con un panno umido e lasciare lievitare per un’ora.

Trascorso questo tempo, occorrerà riscaldare il forno a 250 gradi: nel frattempo incidere sull’impasto con un coltello e fare dei piccoli tagli longitudinali (o come volete, per decorare). Infine abbassare la temperatura del forno a 230 gradi, inserire una ciotolina d’acqua nel forno per favorire il giusto tasso di umidità e dopo una ventina di minuti abbassare la temperatura a 180 gradi e togliere la ciotolina d’acqua. Infine occorre attendere un’altra mezz’ora lasciando il forno leggermente aperto (potete aiutarvi con un asciugamano da cucina).

Il pane si mantiene fresco per 2-3 giorni e, una volta tagliato, si può congelare (il pane fresco nel congelatore dura circa 1 mese).

Zeppola di San Giuseppe: ricetta fritta, al forno o con Bimby

Come fare il pane in casa (senza lievito)

Si può fare il pane in casa anche senza lievito (se non lo avete trovato al supermercato), ma i tempi di preparazione saranno ovviamente più lunghi. La procedura da seguire consiste nel versare acqua e farina n una ciotola e mescolare, dopodiché lasciare riposare per 40 minuti. Quindi versare nuovamente l’acqua e sale e poi iniziare a impastare. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, bisognerà farlo lievitare per circa 1 giorno, quindi piegare in due l’impasto sia in direzione verticale, sia in direzione orizzontale per alzare l’impasto e lasciarlo a lievitare per un’altra quarantina di minuti per un’altra oretta. Trascorso questo lasso di tempo facciamo prendere all’impasto la forma desiderata (lunga e schiacciata oppure gonfia e più alta), inserirlo in una teglia da forno su apposita carta da forno leggermente infarinata, preriscaldare il forno a 220 gradi e infine inserire la pagnotta e cuocerla per 45-60 minuti.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]