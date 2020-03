Condividi su

Fare una passeggiata solo nel quartiere, arriva la circolare della prefettura

Stare a casa. Uscire solo per motivi di stretta necessità. Motivi di salute, approvvigionamento alimentare, acquisto di farmaci. Fare una passeggiata si può? Andare a correre si può? Il governo non ha posto limitazioni in tal senso, ma è molto probabile che lo farà tra poche ore. Intanto le Regioni sembrano muoversi singolarmente: la Procura di Genova, ad esempio, chiarisce che sì, si possono fare passeggiate, ma solo nel proprio quartiere. Non ci si può allontanare dalla propria zona di residenza, insomma. Diverso il parere del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che preferisce usare metodi da “sceriffo” (e a ragione, secondo molti) per contrastare il contagio, vietando anche le passeggiate. Tuttavia ricordiamo, vista l’emergenza: si può uscire solo per motivi di stretta necessità.

Fare una passeggiata solo nel quartiere si può?

Se bisogna passeggiare per motivi di salute, bisogna farlo nel proprio quartiere, restando il più vicino possibile al proprio domicilio. Lo stesso accade per chi deve andare a fare la spesa: deve scegliere il supermercato o l’alimentari più vicino ed evitare lunghi spostamenti, men che meno in altri quartieri. Lo stesso discorso è valido per chi porta a passeggio il cane, ovviamente.

Cosa dice l’articolo 495 del Codice penale

Ricordiamo inoltre che nell’ultimo modello di autocertificazione è stata aggiunta anche la dicitura per la quale il soggetto che esce autodichiara di non essere positivo al Coronavirus e di non essere in isolamento: le forze dell’ordine che fermano il soggetto verificheranno poi la cosa e se l’autocertificazione risulta mendace il soggetto rischia l’arresto per la violazione dell’art. 495 del Codice penale, concernente la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità, sulle qualità personali proprie o di altri. Infatti, qui si legge quanto segue: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni”. Inoltre, la reclusione non è inferiore a due anni se le dichiarazioni mendaci riguardano atti dello stato civile o se sono effettuate da soggetti già sottoposti a indagini.

