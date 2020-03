Condividi su

La gente che sta bene: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di una divertente commedia? Allora La gente che sta bene potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2014, in onda oggi 20 marzo 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata diretta da Francesco Patierno, regista, sceneggiatore e scrittore noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Pater Familias, Il mattino ha l’oro in bocca, Cose dell’altro mondo e Diva!

Lo spassoso lungometraggio, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Federico Baccomo, ha potuto contare sulle musiche di Santi Pulvirenti, la fotografia di Maurizio Calvesi mentre il montaggio è stato affidato a Renata Salvatore. Il film inoltre, diffuso da 01 Distribution, al botteghino in Italia ha incassato 1,5 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi de La gente che sta bene!

La gente che sta bene: trama e anticipazioni del film stasera in tv

La gente che sta bene segue le vicende di Umberto Dorloni, noto avvocato Milanese totalmente incapace di provare empatia per il prossimo e proprio per questo odiato dai suoi colleghi. Senza alcun problema licenzia i collaboratori del suo studio e, interessato solo a se stesso, trascura anche la famiglia. I figli stanno affrontando un periodo complicato della loro vita e non si sentono per nulla accuditi dal padre mentre la moglie è nuovamente incinta.

La frenetica routine del protagonista viene interrotta da un evento inaspettato: a lavoro non hanno più bisogno di lui e deve quindi lasciare lo studio. Questo però è solo il primo degli imprevisti e delle difficoltà che dovrà affrontare Umberto trascinato in una spirale di problemi e situazioni ingestibili. Come finirà La gente che sta bene?

Il cast del film

In La gente che sta bene Claudio Bisio interpreta Umberto Maria Dorloni mentre Diego Abatantuono è Patrizio Azzesi. Margherita Buy veste i panni di Carla Dorloni, Jennipher Rodriguez quelli di Morgana e Laura Baldi è Lorena.

Hanno partecipato al film Matteo Scalzo nel ruolo di Giacomino, Carlotta Giannone in quello di Martina ed Emanuela Grimalda è Suor Emerenziana. Carlo Buccirosso recita la parte del maresciallo dei carabinieri, Claudio Bigagli quella di Francesco e Raul Cremona è Ernesto. Infine Pietro Ghislandi è l’avvocato e Camillo Milli interpreta il vecchio.

