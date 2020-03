Condividi su

Bloodshot: uscita in formato digitale a marzo. Ecco l’annuncio

La Sony non ha alcuna intenzione di arrendersi al Coronavirus e proprio per questo ha deciso di anticipare l’uscita in formato digitale di Bloodshot. Il lungometraggio di fantascienza, sceneggiato da Jeff Wadlow, rappresenta l’approdo alla regia di Dave Wilson, artista noto soprattutto per aver curato gli effetti visivi di numerosi videogame come Star Wars: The Old Republic – Knights of the Eternal Throne, BioShock Infinite, PlanetSide 2 e Company of Heroes.

La pellicola d’azione, adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layto, ha potuto contare sulle musiche di Steve Jablonsky, la fotografia Jacques Jouffret mentre il montaggio è stato affidato a Jim May. Ma vediamo insieme quando sarà possibile acquistare Bloodshot!

La multinazionale conglomerata giapponese ha deciso di seguire l’esempio del Universal Pictures e rendere disponibile in digitale, prima del previsto, Bloodshot. La pellicola potrai Infatti essere acquistata a partire dal 24 marzo permettendo così anche al pubblico italiano di poterla vedere. Il lungometraggio è riuscito ad approdare sul grande schermo in America mentre in Italia il suo esordio è stato rinviato a causa della pandemia Coronavirus. Stesso destino è toccato a L’uomo Invisibile, Emma e The Hunt, prodotte dal colosso cinematografico di proprietà della Comcast Corporation che ha poi anticipato la loro uscita on-line. Di seguito l’annuncio di Tom Rothman, amministratore delegato della Sony Pictures:

La Sony è fermamente convinta della distribuzione in sala. Tuttavia questa è una circostanza specifica ed estremamente rara in cui alle sale è stato chiesto di chiudere a livello nazionale per cause di forza maggiore, rendendo Bloodshot improvvisamente non disponibile sul alcun medium. Il pubblico avrà ora l’opportunità di possedere Bloodshot e vederlo direttamente a casa, dove noi tutti spenderemo più tempo. Siamo fiduciosi che – come ogni altro settore fortemente colpito dal virus – le sale cinematografiche riapriranno più forti di prima, e noi saremo in prima fila a supportarle.

