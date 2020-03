The Good Doctor, questa sera su Rai 2 andrà in onda la quinta puntata della nuova stagione della serie tv con Freddie Highmore

The Good Doctor: trama e anticipazioni di stasera 20 marzo 2020

Continua l’appuntamento con la terza stagione di The Good Doctor, serie tv trasmessa ogni venerdì, in prima serata, su Rai 2. Questa sera, 20 marzo, andrà in la quinta delle dieci puntate della serie tv che vede come protagonista Freddie Highmore nei panni del dottor Shaun Murphy, il medico affetto da Sindrome di Asperger.

Shaun, alle prese con la sua prima storia d’amore, appare visibilmente confuso e a tratti insicuro. La sua relazione con la dottoressa Carly Lever potrebbe presto prendere una piega diversa da come il giovane medico l’aveva immaginata.

The Good Doctor: trama della serie tv in onda su Rai 2

La serie televisiva The Good Doctor, creata da David Shore, va in onda dal 2017. La star protagonista de La Fabbrica di Cioccolato nel 2005, giunge sul piccolo schermo e lo fa in veste di un medico molto speciale il quale, nonostante sia affetto da una rara forma di autismo, riesce ad entrare a far parte di una grande equipe ospedaliera e a prendersi cura, con dedizione, dei suoi pazienti.

Dopo essere tornato a lavorare all’interno della Clinica Ospedaliera, il St. Bonaventura Hospital, Shaun trova il coraggio di dichiarare i propri sentimenti a Carly Lever, sua amica e collega.

The Good Doctor: anticipazioni nono e decimo episodio, questa sera Rai 2

Nel corso della quinta puntata della terza stagione, vedremo Shaun alle prese con l’amore che crede di provare nei confronti della collega, Carly Lever. La donna sembra ricambiare i suoi sentimenti e, nonostante le numerose difficoltà a cui entrambi sono andati incontro, i due iniziano a frequentarsi.

Nel frattempo, il padre del dottor Shaun Murphy è ricoverato in ospedale. Il giovane medico non potrà sottrarsi all’incontro con la sua famiglia e questo sarà devastante per il suo equilibrio emotivo.

