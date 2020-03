Quarto Grado, nuovo appuntamento a porte chiuse per il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Rete 4

Quarto Grado: ospiti e anticipazioni di stasera 20 marzo 2020

Questa sera, su Rete 4, andrà in onda un nuovo appuntamento con Quarto Grado, programma di intrattenimento condotto da Gianluigi Nuzzi e, eccezionalmente in diretta via Skype, Alessandra Viero.

Lo studio, completamente vuoto, sarà riempito esclusivamente da alcuni camera-men e dal presentatore, il quale darà il benvenuto ai numerosi ospiti che interverranno nel corso della serata.

Quarto Grado: ospiti e anticipazioni questa sera, su Rete 4. Situazione Coronavirus

La prima parte del programma sarà dedicata all’emergenza del Coronavirus e si aprirà con le strazianti immagini provenienti da Bergamo. Il numero dei contagi continua a crescere, seppur più lentamente e in alcune regione, tra cui la Campania, si attende il picco di casi tra la fine del mese di marzo e l’inizio di aprile. La città di Codogno, nella giornata di ieri, per la prima volta non ha registrato nuovi contagi, ma il livello di allerta rimane comunque molto alto.

Aumentano i guariti da Covid-19, ma ad allarmare gli organi regionali e il Governo Nazionale è, ancora oggi, la conta dei decessi. Nel frattempo, continua il lavoro dei ricercatori italiani impegnati alla realizzazione e sperimentazione di un vaccino adeguato.

Quarto Grado: anticipazioni, casi di cronaca. La scomparsa di Samira El Attar

Dopo il lungo approfondimento dedicato all’attuale emergenza sanitaria, l’attenzione di Quarto Grado si sposterà ancora una volta alcuni recenti casi di cronaca, tra cui la scomparsa di Samira El Attar, svanita senza lasciare traccia il 21 ottobre scorso dal suo paesino in provincia di Padova.

Gli inquirenti, pur non avendo escluso la pista dell’allontanamento volontario, continuano ad indagare sul marito della donna. Mohamed Barbri, descritto dalla suocera come un uomo violento, si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere, ma continua a dichiararsi innocente. Continuano le indagini sul passato della coppia e, in particolare, sul movente che avrebbe potuto spingere l’uomo ad uccidere la moglie e ad occultarne il cadavere.

