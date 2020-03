Condividi su

Jack Reacher 2 – Punto di non ritorno: trama e anticipazioni film stasera

Jack Reacher – Punto di non ritorno è un film diretto da Edward Zwick, sequel dell’omonimo film del 2012, diretto da Christopher McQuarrie. Entrambi vedono come protagonista Tom Cruise nei panni di Jack Reacher, qui accusato ingiustamente per un crimine compiuto presumibilmente sedici anni prima.

Accanto a Tom Cruise nel cast ritroviamo Cobie Smulders, Patrick Heusinger e Austin Hébert.

Jack Reacher 2 – Punto di non ritorno: trama film di Zwick, questa sera Italia 1

Questa sera, domenica 22 marzo su Italia 1, andrà in onda Jack Reacher 2 – Punto di non ritorno.

L’ex maggiore Reacher torna in Virginia per recarsi a casa della sua vecchia amica Susan, la quale non vede da più di sedici anni. A casa della donna, anch’ella maggiore dell’esercito americano, Reacher farà una scoperta inaspettata. Arrivato ad un punto di non ritorno, il soldato dovrà sfruttare al meglio tutto il suo addestramento militare per evitare di cadere preda di coloro i quali stanno cercando di incastrarlo.

Jack Reacher 2 – Punto di non ritorno: anticipazioni e curiosità sul film con Tom Cruise

Il protagonista di Mission Impossible, da agente segreto veste qui i panni di un ex soldato dell’esercito americano addestrato e pronto a tutto. Non l’unico ruolo da tenere a mente, certo, ma per certi versi il suo personaggio più celebre. Il divario tra i due protagonisti di due film molto diversi tra loro si mostra fin dall’inizio, dal modo in cui Cruise riesce a caratterizzare il personaggio di Jack Reacher.

Scene d’azione, esplosioni e armi da fuoco sostituiscono i combattimenti corpo a corpo dell’Hunt di Mission Impossible, regalando comunque una buona dose di adrenalina per gli amanti di questo genere cinematografico.

