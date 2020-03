Condividi su

Live non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni stasera 22 marzo 2020

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con l’intrattenimento di Barbara D’Urso, conduttrice dello show televisivo Live Non è La D’Urso. Gossip e reality show sono stati messi in secondo piano per dare maggiore importanza all’attuale situazione di emergenza sanitaria che la nostra Nazione sta attraversando già da alcune settimane.

Il programma, con molta probabilità, raddoppierà il suo appuntamento. La produzione, per far fronte all’eccessiva necessità di diffondere informazioni, ha pensato di mandare in onda Live Non è la D’Urso anche di martedì sera. Ormai da tempo molte trasmissioni sono state annullate, mentre i palinsesti continuano a subire numerose modifiche. Lo show condotto da Barbara D’urso andrebbe infatti a sostituire il consueto appuntamento con Le Iene Show, sospeso da circa due settimane nel rispetto del nuovo decreto d’emergenza.

Live non è la D’Urso: ospiti e attualità nel programma in onda su Canale 5

Il contagio, nel Lombardo-Veneto così come in molte altre zone d’Italia, non sembra arrestarsi. Provengono proprio da Bergamo alcune immagini strazianti di mezzi militari intenti a trasportare corpi di vittime fuori città, dato che i luoghi di sepoltura non riescono più a far fronte all’incessante numero di morti. Migliora invece la situazione a Codogno, città Natale del Paziente 1 e, con molta probabilità, fulcro del focolaio di contagi.

Live non è la D’Urso: anticipazioni questa sera, discorso Presidente Conte

In collegamento Skype, direttamente dalle proprie abitazioni, molti ospiti interverranno nel corso dell’appuntamento di questa sera con Live non è la D’urso per fare il punto della situazione.

Nella serata di ieri, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto ulteriormente per inasprire le misure anti-contagio. Da domani, lunedì 23 marzo, saranno chiuse in ogni singola regione d’Italia tutte le attività che non producono o vendono beni di prima necessità. Si cercherà dunque di limitare, ancora una volta, le possibilità di contagio, chiedendo ai cittadini un ulteriore sforzo e raccomandando di restare a casa.

