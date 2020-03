Condividi su

Locke & Key 2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Sono trascorsi pochi mesi dal suo debutto su Netflix ma i fan già attendono con trepidazione l’uscita di Locke & Key 2. La prima stagione della fiction statunitense, disponibile sulla piattaforma streaming californiana dal 7 febbraio 2020, rappresenta la trasposizione televisiva dell’omonimo graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodríguez.

Il sogno quindi di vedere i propri eroi sul piccolo schermo è diventato realtà per gli appassionati del fumetto a tinte fosche che ha come protagonisti tre fratelli alle prese con misteri, poteri e pericoli soprannaturali. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’horror a puntate!

Quando uscirà Locke & Key 2? È questa la domanda che si pongono molti utenti di Netflix che hanno aspettato ben dodici anni per poter vedere l’adattamento televisivo della celebre graphic novel e adesso sono pronti a seguire un altro capitolo. Tuttavia al momento non è chiaro nemmeno se andrà avanti il percorso della fiction sebbene alcuni elementi possano far ben sperare i fan. Per esempio Carlton Cuse, produttore esecutivo dell’horror a puntate, in un’intervista ha dichiarato che gli sceneggiatori sono già al lavoro per i nuovi episodi anche se non hanno ancora ricevuto il lasciapassare dal colosso dell’intrattenimento streaming. Tuttavia la grande laboriosità del team di professionisti probabilmente si basa su di una quasi certezza che il telefilm proseguirà. Inoltre il materiale narrativo per Locke & Key 2 certo non manca poiché l’opera, come già accennato, è tratta da una serie di fumetti ricca di particolari e storie potenzialmente interessanti.

Per quanto riguarda il cast e l’esordio del secondo capitolo ovviamente non abbiamo notizie ma qualora venisse confermato sarebbe difficile immaginare il suo approdo su Netflix prima del 2021. Il finale poi della prima stagione ha lasciato alcune situazioni in sospeso ed un colpo di scena importante: Dodge, sopravvissuto all’agguato dei Locke, è pronto a continuare la sua battaglia mentre la chiave Omega si trova in un luogo sicuro.

