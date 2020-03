Condividi su

Coronavirus Sardegna, ultime notizie: contagi, morti e guariti al 25 marzo

Dai dati emersi dall’ormai consueta conferenza stampa della protezione civile delle ore 18.00, si prende atto di un ulteriore incremento di 5.220 persone risultate positive al COVID-19, che porta a 74.836 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia. Sono invece 3.491 gli attuali nuovi soggetti positivi, per un totale di 57.521. Si attestano a 683 i morti (in leggero calo rispetto ai 743 del 24 marzo) e a 1.036 i guariti (in aumento rispetto agli 894 del 24 marzo) della giornata di ieri. In totale sono 7.503 i deceduti, 9.362 i guariti. Secondo l’OMS, la curva epidemiologica in Italia dovrebbe raggiungere il suo picco questa settimana.

LEGGI LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

La situazione Coronavirus in Sardegna

Nell’isola le persone che hanno contratto il virus da inizio epidemia sono 442, 21 in più rispetto alle 421 dell’ ultimo aggiornamento dati; sono invece 412 gli attuali positivi, 17 in più del 24 marzo. Ammonta a 101 il totale dei soggetti ospedalizzati (82 ricoverati con sintomi e 19 in terapia intensiva), mentre 301 sono i positivi in isolamento domiciliare. I guariti sono 12, mentre i deceduti sono saliti a 18 (3 in più rispetto ai 15 registrati fino al 24 marzo). Una di queste vittime nel cagliaritano: l’uomo, positivo al Coronavirus, aveva 76 anni ed era ricoverato all’ospedale Santissima Trinità del capoluogo. La regione si sta preparando ad affrontare i giorni più caotici e difficili, quelli del picco epidemico. Il direttore generale della protezione civile regionale Antonio Pasquale Belloi è pronto ad incrementare ai livelli più elevati l’attività della protezione civile, dopo aver ricevuto ricevuto più poteri operativi dall’ordinanza emanata dal presidente della regione Christian Solinas, il quale gli ha affidato il compito di coordinare componenti e strutture regionali di protezione civile per contrastare l’emergenza Covid19.

I dati aggiornati della protezione civile al 25 marzo

Di seguito, riportiamo i dati della protezione civile aggiornati alla serata del 25 marzo. La situazione più critica continua ad essere nella provincia di Sassari, per distacco quella con il maggior numero di casi confermati:

Sassari: 318 casi

Città metropolitana di Cagliari: 74 casi

Nuoro: 26 casi

Oristano: 7 casi

Sud Sardegna: 17 casi

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]