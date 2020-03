Condividi su

Corona ultime notizie: bollettino morti, contagiati e guariti. Le previsioni

Corona ultime notizie: rallentano i contagi nel nostro Paese ed è il quarto giorno consecutivo. Si apre dunque uno spiraglio positivo sul raggiungimento del picco di contagi e sul funzionamento delle misure restrittive. Ora sarà necessario valutare il picco ospedaliero per capire quando il bollettino giornaliero fornirà notizie meno sconcertanti in termini di vittime. Purtroppo in Italia le vittime registrate fino al pomeriggio di mercoledì 25 marzo 2020 sono state 7.503, mentre aumentano i guariti (+1.036 rispetto a martedì) per un totale di 9.362 persone. Per quanto riguarda il numero dei casi positivi si è arrivati a 74.386. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli si è messo in autoisolamento vista qualche linea di febbre (ora bisognerà attendere i risultati del tampone). Guido Bertolaso è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

Corona ultime notizie: il bilancio dei casi positivi, dei guariti e delle vittime al 25 marzo 2020

Andiamo a vedere nella seguente tabella i dati relativi ai casi positivi, alle persone guarite e alle vittime aggiornato al 25 marzo 2020, facendo riferimento ai dati diffusi dalla Protezione Civile.

Regione Casi positivi Persone guarite Vittime Lombardia 20.591 7.281 4.474 Emilia Romagna 8.256 721 1.077 Veneto 5.745 439 258 Piemonte 5.556 19 449 Toscana 2.776 54 142 Marche 2.639 8 287 Liguria 1.826 225 254 Trentino Alto Adige 1.806 157 117 Lazio 1.675 131 95 Campania 1.072 53 74 Puglia 1.023 22 48 Sicilia 936 33 25 Friuli Venezia Giulia 911 158 70 Abruzzo 738 23 52 Umbria 686 5 19 Sardegna 412 12 18 Valle d’Aosta 375 2 24 Calabria 333 7 11 Basilicata 112 0 1 Molise 53 12 8 Totale 57.521 9.362 7.503

Corona ultime notizie: il punto della situazione sui casi positivi

Con il quarto giorno di rallentamento del contagio (una fase che comunque procede ancora con lentezza), lo sguardo deve volgersi anche alla situazione negli ospedali e in generale è necessario considerare anche il numero dei tamponi effettuati per Regione (un argomento di stretta attualità, visto il caso degli asintomatici) e la situazione negli ospedali. Andiamo a ripartire questi dati per Regione, facendo riferimento ai dati forniti dal Ministero della Salute.

Regione Positivi ricoverati con sintomi Positivi in terapia intensiva Positivi in isolamento domiciliare Tamponi Lombardia 10.026 1.236 9.329 81.666 Emilia Romagna 3.180 294 4.782 38.045 Veneto 1.407 316 4.022 70.877 Piemonte 2.544 381 2.631 16.655 Marche 938 148 1.553 7.896 Toscana 999 251 1.526 17.868 Liguria 927 147 752 6.602 Lazio 805 101 769 20.669 Campania 318 123 631 6.972 Trento 308 65 685 4.114 Puglia 349 64 610 8.223 Friuli Venezia Giulia 200 52 659 9.494 Bolzano 190 40 518 6.649 Sicilia 259 80 597 8.312 Abruzzo 248 59 431 4.982 Umbria 123 44 519 4.707 Valle d’Aosta 70 25 280 1.200 Sardegna 82 19 311 3.019 Calabria 93 23 217 5.058 Basilicata 20 14 78 857 Molise 26 7 20 580

Corona ultime notizie: le previsioni sul picco

Per l’esperto di analisi dei dati Giorgio Sestili, il trend che stiamo vedendo da circa una settimana continua nella stessa direzione. “Siamo molto vicini al famoso picco”, le sue parole riportate da Open, “ovvero quando vedremo la curva dei decessi scendere con costanza”. Tra le buone notizie che ci portano i dati è che “da un po’ non assistiamo a salti del dato verso l’alto”.

Coronavirus Italia: sintomi insoliti, ecco i 4 più pericolosi

Per quanto riguarda la situazione in Lombardia, c’è stato un leggero miglioramento, con una diminuzione dei decessi e dei nuovi casi positivi, ma sono aumentate le terapie intensive, dato che può essere interpretato anche come una maggiore occupazione dei posti da parte dei pazienti. Nel Lazio la situazione è ancora “da monitorare”, perché “c’è stato un fortissimo incremento dei decessi”. Leggeri segnali di stabilizzazione ci sono stati sui nuovi casi positivi negli ultimi giorni, ma la stabilizzazione non si vede ancora sul fronte dei decessi.

Sul Lazio l’assessore alla sanità Alessio D’Amato ha affermato di dover tenere molto alta l’attenzione, non mancando di sottolineare il dato incoraggiante dei guariti che nelle ultime 24 ore hanno registrato un incremento di 28 unità (131 totali. Leggero calo dei casi positivi a Roma.

