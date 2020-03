Condividi su

Upload: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il primo maggio 2020 debutta su Amazon Prime Video una nuova serie tv che unisce i caratteri della commedia al genere sci-fi: stiamo parlando di Upload. Per la prima stagione Amazon ha commissionato 10 episodi; non sappiamo invece con certezza se alla data del rilascio dello show troveremo le puntate già doppiate in italiano o se, per queste, sarà necessario attendere un po’ di tempo. In ogni caso, per scoprire questo nuovo titolo sarà necessario iscriversi all’abbonamento Amazon Prime che offre all’utente due possibilità: un pacchetto pari a 4,99 € al mese o l’offerta di soli 36 € l’anno.

Prima di passare ai dettagli relativi alla trama di Upload e scoprire i nomi degli attori che ne andranno a comporre il cast, abbiamo la possibilità di vedere il trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Upload - Official Trailer I Prime Video

Watch this video on YouTube

Upload: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura di un uomo, Nathan Brown, il quale, come lavoro, fa il programmatore. In seguito a un orribile incidente d’auto rimane bloccato in ospedale. Qui decide di essere caricato su una sorta di aldilà virtuale della famiglia della ragazza. Nella sua nuova vita digitale verrà accolto da un “angelo” pronto a guidarlo in quest’esperienza. Ben presto, l’angelo diventerà sua amica e confidente.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4: trama e cast. Quando esce su Netflix

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Upload e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Robbie Amell veste i panni di Nathan Brown; Andy Allo nel ruolo di Nora Anthony, l’angelo guida; Kevin Bigley è Luke Crossley; Allegra Edwards interpreta Ingrid Kannerman, la ragazza di Nathan; Zainab Johnson veste i panni di Aleesha Morrison Downey; Elizabeth Bowen nel ruolo di Fran Booth; William B. Davis è David Choak; Owen Daniels interpreta A.I. Guy, ossia, come suggerisce il nome, un’intelligenza artificiale che si occupa di gestire l’hotel dell’aldilà.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it