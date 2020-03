Scuole chiuse per Coronavirus fino a una data che ancora non è certa, ma intanto si riscrive il calendario delle lezioni. Le indiscrezioni.

Scuole chiuse per coronavirus: nuovo calendario e lezioni a luglio

Attualmente le scuole chiuse per Coronavirus dovrebbero riaprire il 3 aprile. In verità, non sarà così. La riapertura delle scuole sarà prorogata (si attende un’ufficializzazione a breve), forse si tornerà il 4 maggio o forse ancora più tardi. Dipende dall’evolversi di una situazione dal futuro più che incerto e che sta mandando in confusione politici, virologi, esperti e semplici cittadini desiderosi di capirci qualcosa. Ma di fronte a un virus non ancora noto al 100%, è difficile fare previsioni. E ciò riguarda anche la riapertura delle scuole. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervenuta in Senato, ha affermato che a scuola ci si ritornerà “solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza”. Intanto, però, il calendario delle lezioni andrà necessariamente riscritto.

Scuole chiuse fino a quando? Calendari verso la riorganizzazione

Mentre l’esame di maturità comincia a prendere forma, sono sempre le date a mancare e così sarà fin quando la situazione epidemiologica non porterà qualche spiraglio positivo. La didattica a distanza prosegue tra problemi e arrangiamenti vari, ma già si pensa la rientro. Possibile l’organizzazione di corsi pomeridiani, ma anche la revisione dei requisiti per l’accesso agli esami di Stato (terza media e maturità). Altrettanto possibile la riscrittura del calendario scolastico, non solo quella di questo anno, ma anche quella del prossimo anno.

Quando si parla di “ridefinizione del calendario scolastico nazionale e dei calendari regionali”, si intende che le Regioni, che puntualmente ogni anno varano il loro calendario scolastico, saranno tenute a riorganizzarlo in base alle esigenze relative al territorio. Le scuole, dal momento in cui riapriranno, potrebbero restare aperte fino a fine giugno, ma anche fino a luglio, sebbene in Regioni notoriamente più calde (come la Sicilia) andare a scuola a luglio potrebbe essere un problema non di poco conto. C’è poi da verificare la situazione nelle Regioni più sofferenti, come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche.

La riorganizzazione del calendario scolastico potrebbe riguardare anche l’anno 2020-2021, con una ripartenza fissata per il 1° settembre 2020. Ma stiamo parlando sempre di ipotesi, visto che in merito alle date a oggi è ancora impossibile definire alcunché.

