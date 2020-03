Obbligo mascherine coronavirus: tuttora non è previsto alcun obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale per la generalità della popolazione

Condividi su

Obbligo mascherine coronavirus: chi deve metterla e quando serve davvero

Obbligo mascherine coronavirus: tra le recenti norme introdotte in relazione alla crisi sanitaria non ne compare nessuna che impone di indossare dispositivi di protezione individuale per quanto riguarda la popolazione in generale.

Obbligo mascherine coronavirus: è imposto dalla legge?

Allo stato dei fatti, fatte salve le limitazioni agli spostamenti introdotte dal governo per contenere la diffusione dei contagi di Covid19, non è previsto alcun obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale per la generalità della popolazione. Ciò significa che si può uscire di casa, naturalmente solo per motivi urgenti e gravi, senza mascherina e non correre il rischio di incorrere in sanzioni di sorta.

In sostanza, solo coloro che continuano a lavorare, operai di fabbriche e filiere, operatori a stretto contatto col pubblico, naturalmente personale sanitario e delle forze dell’ordine, per legge, deve indossare mascherina, o meglio sarebbero respiratori FFPP2-FFP3, e guanti. Tuttavia, pur non essendo stato disposto alcun provvedimento del genere a livello nazionale, alcuni negozi stanno cominciando a richiedere ai propri clienti di indossarla al momento di fare la spesa e sempre più autorità locali emanano ordinanze sulla stessa linea.

Scontrini e ricevute spesa vanno conservati, arrivano i controlli incrociati?

Cosa fanno aziende e autorità locali

Sul sito del Ministero della Salute, tuttora, l’invito a indossare la mascherina viene rivolto solo a persone che avvertono dei sintomi analoghi a quelli del Covid 19 (e comunque non alle persone sane), Diversi giorni fa, d’altra parte, Alitalia ha informato i propri passeggeri che qualora non sia possibile far rispettare la distanza di sicurezza sugli aerei si dovrà indossare la mascherina; se i passeggeri non ne saranno muniti non potranno imbarcarsi. Altro esempio, il sindaco di Capoterra, in provincia di Cagliari, ha varato in questi giorni un’ordinanza che impone di fare la spesa indossando appunto la mascherina (che sarà fornita agli esercenti dal Comune).

Medesima disposizione è scattata nel comune di Mandello del Lario, provincia di Lecco. A Cusano Mutri, in provincia di Benevento, indossare la mascherina è obbligatorio per chiunque circoli sul territorio comunale. Diverse associazioni di medici chiedono che, insieme alla misurazione della temperatura prima di far ingresso in locali pubblici, venga introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche per chiunque circoli per le strade di Milano.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it