Suburbicon: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Suburbicon è un film del 2017 scritto dai fratelli Coen e diretto da George Clooney. L’attore, al suo sesto lavoro come regista, fa propria la sceneggiatura dei celebri autori di Non è un paese per vecchi e Il Grande Lebowski, dando così vita ad un film basato su equivoci, misteriosi eventi e violenza reciproca, il tutto condito dalla paradossale comicità dei protagonisti.

Matt Damon e Julienne Moore sono interpreti di una incredibile commedia nera che riesce a tenere incollato allo schermo lo spettatore e a sorprenderlo fino alla fine.

Suburbicon: trama del film di George Clooney e dei fratelli Coen

Questa sera su Rai 3 andrà in onda il film diretto da George Clooney, scritto dai fratelli Coen.

Siamo nella metà degli anni Cinquanta. Una serie di eventi, legati inspiegabilmente ad una famiglia di Afroamericani, rompe la calma apparente della cittadina di Suburbicon. Qui, nel quartiere più ricco, vivono Gardner Lodge, sua moglie Rose e il loro figlio Nicky. Rose è da tempo allettata e paralizzata, dunque in casa vive con loro sua sorella gemella, una donna graziosa e, a prima vista, molto dolce.

Suburbicon: anticipazioni e cast film con Matt Damon e Julianne Moore

La scia di episodi xenofobi che interesserà la cittadina, di lì a poco, sarà contemporanea al misterioso omicidio della povera Rose. Lodge, interpretato da Matt Damon, si troverà catapultato in un vero e proprio incubo dai folti boccoli biondi. Il gioco di specchi e i fraintendimenti favoriti dalla figura delle due gemelle destabilizza non solo il pubblico, ma gli stessi protagonisti della storia. Nicky, in particolare, da personaggio secondario si farà largo tra i protagonisti come figura emblematica di un Paese, l’America, segnato di lì a poco dal razzismo, dalla violenza e dalle lotte tra bianchi e neri.

