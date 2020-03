Condividi su

Point Break: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Questa sera, su Italia 1, andrà in onda Point Break, remake dell’omonimo film del 1991 interpretato da Patrick Swayze e Keanu Reeves, ex giovane eroe di Matrix. Il film, diretto nel 2016 da Ericson Core, vede come protagonisti Edgar Ramirez, Luke Bracey e Teresa Palmer e riprende solo in parte la trama del prodotto cinematografico originale.

Point Break: trama del film con Edgar Ramirez e Luke Bracey

Point Break – Punto di rottura, prodotto da Vittorio Cecchi Gori, vedeva una banda di rapinatori surfisti i quali, armati di pistola e di dieci maschere da presidente degli Stati Uniti, commettevano efferati colpi nelle maggiori banche d’America. Il remake di Ericson Core si spoglia dei travestimenti e mette in scena una banda di rapinatori che, sul classico modello Robin Hood, sfruttano le proprie doti da atleti di sport estremi per mettere in ginocchio l’economia del Paese e arricchire le zone più povere.

Point Break: cast e anticipazioni, differenze con l’originale

A restare invariato è il rapporto che, a poco a poco, si insatura tra i due protagonisti, il capo del gruppo di criminali e l’infiltrato, ex campione di sport estremi il quale, per volere dell’FBI, dovrà scoprire i paini segreti dei rapinatori. Sospesi su un filo sottile, a metà tra la paura della morte e l’idea di giustizia, Johnny Utah dovrà mettercela tutta per non cadere preda dei propri istinti. Bodhi, capo della banda di rapinatori, gli insegnerà tutti i segreti della filosofia Zen, facendogli comprendere il vero valore dei colpi.

Da qui, dunque, il remake si discosta molto dall’originale. Il Punto di rottura prende dunque una piega diversa, che non è quella di arricchire se stessi, ma il proprio animo interiore. Sullo scheletro di un film d’azione, Point Break fa dunque il verso alla filosofia orientale, portando in campo le cosiddette otto prove di Ozaki, misto tra spiritualità Zen e immaginario americano, figlio della cultura neo globalizzata.

