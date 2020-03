Nuova Fiat 500: uscita posticipata al 2021? Le ultime notizie

Nel corso di questo 2020, anche in casa Fiat si prepara l’uscita di alcuni modelli di auto elettriche che, anno dopo anno, stanno…

Nel corso di questo 2020, anche in casa Fiat si prepara l’uscita di alcuni modelli di auto elettriche che, anno dopo anno, stanno sempre più spopolando sul mercato attirando su di sé un’attenzione sempre maggiore. Però di mezzo ci si è messa l’emergenza coronavirus, la quale sta colpendo tutti i settori indistintamente costringendo, anche in quello automobilistico, i produttori a fare delle scelte obbligate. E proprio la casa torinese starebbe maturando l’idea di far uscire la 500e direttamente il prossimo anno.

La Fiat 500 elettrica potrebbe rinviare il suo debutto

In queste ultime settimane le catene di sviluppo sono state costrette a rallentare o direttamente stoppare il proprio lavoro, a causa della sempre forte situazione di emergenza che stiamo vivendo. Dunque, come detto, i piani dei produttori cambiano e molti modelli in arrivo verranno di conseguenza posticipati.

La 500 elettrica potrebbe essere interessata a questo: presentata lo scorso inizio marzo, dovrebbe fare il proprio debutto ufficiale nel corso dei prossimi mesi, ma ora lo slittamento al 2021 diventa uno scenario sempre più plausibile. Nel frattempo, stanno continuando tutti i test su strada e non solo, nonostante le difficoltà del caso. In linea teorica, per luglio è previsto un evento di lancio con successiva commercializzazione della launch edition, proposta al costo di ben 37.900 euro e denominata La Prima.

Le prossime settimane saranno in tal senso decisive: se l’emergenza dovesse placarsi in tempo, potrebbe essere portato nelle concessionarie il sopracitato modello per la fine dell’anno, mentre gli altri arriverebbero invece con più calma nel 2021.

