Coronavirus Veneto, ultime notizie: morti, contagiati e guariti al 31/3

La giornata di ieri 30 marzo sembra aver lasciato buone indicazioni anche se, come ripetono più e più volte gli esperti, non bisogna vedere il dato singolo della giornata ma la tendenza, l’evoluzione della curva epidemiologica. Proprio una delle Regioni più colpite dal coronavirus, il Veneto (dove si sviluppò uno dei primi focolai, a Vo’ Euganeo), sembra riuscire a far fronte all’emergenza: l’incremento di positivi si ferma a 313 (su 8.724 casi totali). In rapporto, ci si avvicina sempre di più a quel Ro=1 (riproduttività del virus) che permetterebbe di tenere sotto controllo (prima) ed eradicare (poi) il virus.

I dati del Veneto sono confortanti, anche in virtù del gran numero di tamponi effettuati (quasi 100.000, dietro solo all’epicentro dell’epidemia in Italia che è la Lombardia).

Vediamo i dati assoluti dei contagi provincia per provincia e la variazione sui casi totali rispetto al giorno precedente. La provincia che fa registrare la maggior variazione in termini percentuale è Belluno (+6,82%) mentre per Padova, provincia più colpita dall’epidemia, l’incremento di casi totali si ferma al 3%. Dati molto positivi, considerando che dalle variazioni dei casi totali qui segnalati andrebbero sottratti i casi risolti durante la giornata precedente.

VENETO 8.724 +4,38% Padova 2.188 +3,01% Verona 1.982 +5,65% Treviso 1.449 +3,35% Vicenza 1.168 +5,80% Venezia 1.107 +3,75% Belluno 423 +6,82% Rovigo 131 +4,80%

Coronavirus in Veneto: quasi 2.000 ospedalizzati

Nonostante il trend sembri confermare un appiattimento decisivo della curva, sono ancora tanti i ricoveri in terapia intensiva (356) e sub-intensiva (1.633). Altri 5.575 sono in isolamento domiciliare per essere risultati positivi al virus e avendo sintomi lievi. Fino alla giornata di ieri, 30 marzo, il numero di guariti ascendeva a 747 mentre il numero di casi risolti in decesso ascende, purtroppo, a 413.

Ricordiamo che i dati qui presentati sono quelli registrati in maniera ufficiale dalla Protezione Civile;

Ricoverati con sintomi 1.633 Terapia intensiva 356 Totale ospedalizzati 1.989 Isolamento domiciliare 5.575 Attualmente positivi 7.564 Nuovi attualmente positivi 313 Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) 747 Deceduti 413 Casi Totali 8.724 Tamponi 99.941

