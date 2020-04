Condividi su

Assegno universale figli 2020: quando va in vigore, importo e a chi spetta

Il Decreto Cura Italia è stato solo il primo tempo di un maxi-pacchetto di misure economiche e di sostegno alle famiglie varato dal governo. La seconda parte sarà disponibile ad aprile, come già annunciato. E tra le misure previste dal nuovo pacchetto potrebbe arrivare anche un assegno universale straordinario riservato ai genitori con figli minori (fino all’età di 14 anni). Questa è l’importante novità annunciata dal ministro della Famiglia Elena Bonetti a RaiNews.

Assegno universale figli 2020: importo e a chi spetta

L’importo dell’assegno universale straordinario ammonterebbe a massimo 160 euro per ogni figlio minore. “Massimo” perché il bonus dovrebbe variare in base al reddito Isee. Si partirebbe così da un minimo di 80 euro (per ogni nucleo familiare con Isee oltre 40.000 euro), per poi proseguire con 120 euro (per gli Isee compresi tra 7.000 e 40.000 euro) e infine arrivare fino a 160 euro (per gli Isee fino a 7.000 euro). Il bonus si potrà ottenere solo previo richiesta da inoltrare all’Inps, sperando che nel frattempo siano risolti i problemi registrati per l’erogazione del bonus 600 euro ai lavoratori autonomi.

L’assegno universale, afferma la Bonetti, è una forma di sostegno alle famiglie con figli “che rischiano di pagare il prezzo più alto con questa crisi e si stanno dimostrando capaci di grandi energie”. L’investimento delle risorse sarà in un “debito che pagheranno i nostri figli, ma necessarie per la situazione attuale” al fine di pensare a un futuro che sia il migliore possibile rispetto a quello che già oggi si può immaginare.

Assegno universale figli 2020: le parole del ministro Elena Bonetti

“Non è tempo di polemiche e nemmeno più del secondo me”, ha detto la Bonetti in un collegamento con SkyTg24, poi ripreso in un recente post pubblicato su Facebook. “Basiamoci sulle indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico e poi assumiamoci la responsabilità come politica di definire le regole e i percorsi necessari per riorganizzare la vita del Paese nei prossimi mesi. Perché è adesso il tempo di questa responsabilità e di questa programmazione. Mettendo al centro le nuove generazioni, gli anziani e le famiglie”. Poi ha ribadito l’annuncio della nuova misura prevista nel pacchetto di aprile. “Nel prossimo decreto per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus, ho voluto proporre un assegno universale straordinario per tutti i figli, da 80 a 160 euro mensili per figli fino ai 14 anni”. Si attendono aggiornamenti ufficiali per vedere se la promessa troverà posto nel maxi-decreto di aprile.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it