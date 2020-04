Condividi su

Serie tv da vedere in quarantena ad aprile: quali sono, titoli e canali

La quarantena può essere lunga e noiosa, ma forse lo sarà un po’ meno con le nuove serie tv che ci aspettano ad aprile. Di seguito, un elenco di alcuni titoli che ci accompagneranno per tutta la durata di questo mese (e in gran parte anche dei prossimi), possibili da vedere sulla piattaforma Netflix.

Serie tv: in arrivo la 4a stagione de La Casa Di Carta

Una delle più famose e apprezzate serie televisive è sicuramente La Casa di Carta, ideata da Alex Pina e Joe W. Si raccontano le vicende del Professore e della sua banda durante una rapina, progettata proprio da lui. Sono tante le domande che in queste ore si stanno facendo i fan più accaniti: che fine farà Lisbona, ora che è stata arrestata? È veramente morta Nairobi? Come riuscirà a scappare la nostra banda, ora che la polizia li ha in pugno? Non rimane che pazientare qualche ora. L’uscita è prevista per il giorno 3 aprile.



Summertime

In questa serie tv viene raccontata la storia di due ragazzi che, dopo aver finito il liceo, decidono di partire dall’Italia per andare in America. Durante il viaggi, conoscono una coppia gay, con la quale finiscono col fare amicizia, decidendo di continuare il viaggio tutti insieme. Un ottimo consiglio per chi vuole passare intere giornate steso sul divano, facendo finta di essere sotto un ombrellone, in estate, sulle spiagge cubane, in compagnia dei protagonisti. L’uscita è prevista per il giorno 29 aprile.



Outer Banks

Questo è uno dei titoli-colosso con cui Netflix ha deciso di debuttare. Pensata per un pubblico di adolescenti – prendendo spunto ad esempio da Elite, Sex Education e The Order -, la serie parla delle vicende che dovranno affrontare i Pogue, un gruppo di ragazzi volenterosi di riportare alla luce un misterioso segreto che portano ormai con sé da tempo. Ideale per chi ha voglia di rivedere il caro Deacon Claybourne del tanto amato e famoso Nashville, che andava in onda su Italia 1 diverso tempo fa. L’uscita è prevista per il giorno 15 aprile.

