Modulo sospensione mutuo prima casa 2020 in pdf da scaricare

Tra le numerose misure previste dal Decreto Cura Italia si annovera anche quella relativa alla sospensione mutuo prima casa, che spetta solo ad alcune categorie di persone e per il cui accesso è necessario compilare un modulo. Dopo un riepilogo informativo sulla questione, con riferimento a quanto comunicato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicheremo il collegamento che vi indirizzerà direttamente al modulo pdf da scaricare, stampare e compilare.

Sospensione mutuo prima casa 2020: cosa bisogna sapere

Il Fondo di solidarietà per i mutuo per l’acquisto della prima casa, noto anche come Fondo Gasparrini, è stato istituito con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e consente di poter sospendere il mutuo per massimo 18 mesi al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l’acquisto della prima casa. Il Fondo ha lo scopo di sostenere il 50% degli interessi che maturando durante il periodo della sospensione: il restante 50%, naturalmente, resta a carico dei soggetti.

Vista l’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus, il Fondo ha ricevuto un rifinanziamento di 400 milioni di euro, che serviranno per estendere la platea dei beneficiari, come previsto dall’articolo 54 del corposo Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020). Gli ulteriori beneficiari della sospensione mutuo prima casa sono i seguenti:

I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni (Cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali);

(Cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali); Lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in seguito alla chiusura o alla restrizione della propria asttività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

Naturalmente restano validi gli altri casi di temporanea difficoltà economica già precedentemente previsti per l’accesso al Fondo:

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato , a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; Cessazione dei rapporti di lavoro atipici di cui all’art. 409 numero 3) del codice di procedura civile, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

di cui all’art. 409 numero 3) del codice di procedura civile, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; Morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo (Legge 104/92, art. 3 comma 3), ovvero invalidità civile non inferiore all’80%.

Sospensione mutuo prima casa 2020: come fare domanda

I cittadini che sono in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo sono tenuti a presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che dunque deve sospenderlo. Per richiedere la sospensione, va compilato e consegnato alla propria banca l’apposito modulo pubblicato dalla Consap Spa, la società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestore del Fondo. Fino al termine dell’emergenza sanitaria, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’Isee. Inoltre, anche i cittadini che hanno già beneficiato della sospensione mutuo in passato potranno rifare domanda, a condizione che abbiano pagato regolarmente le rate degli ultimi 3 mesi.

Modulo sospensione mutuo prima casa 2020 in pdf

Per scaricare e successivamente stampare il modello della sospensione mutuo prima casa 2020 in pdf, vi invitiamo a cliccare su questa pagina.

