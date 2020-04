Condividi su

La Casa di Carta 4: quando esce e dove vedere la serie tv in streaming

L’attesa è finita, poche ore ci separano dall’atteso esordio de La casa di carta 4. La nuova stagione della fortunata serie tv, ideata da Álex Pina e Joe W, verrà pubblicata venerdì 3 aprile 2020 e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.

Punto di forza della fiction è la sua capacità di intrattenere ed appassionare gli spettatori grazie ad un mix di ironia, suspense e intrighi. Proprio per questo i fan non vedono l’ora di continuare a seguire il percoro narrativo dei loro personaggi preferiti. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su La Casa di Carta 4!

Come già detto in apertura di articolo, La Casa di Carta 4 prenderà il via venerdì 3 aprile 2020. La serie tv verrà interamente pubblicata sulla piattaforma streaming Netflix e sarà dunque disponibile per tutti gli abbonati del colosso dell’intrattenimento. L’esordio della fiction giunge proprio in un periodo molto difficile non solo per il nostro Paese ma per il mondo intero, colpito dal Coronavirus. Il Governo italiano ha emanato un decreto per il contrasto e contenimento del Covid-19 che prescrive la limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti, permessi solo in caso d’emergenza o per acquistare beni essenziali. Restare a casa è quindi un dovere morale oltre che civile soprattutto ora che le azioni dei singoli individui hanno un peso determinante sull’esito di questa difficile battaglia.

Leggere, dipingere, ascoltare della buona musica, studiare o più semplicemente guardare pellicole e serie tv appassionanti come La Casa di Carta potrebbero essere un’ottima alternativa per allentare le tensioni quotidiane e divertirsi con poco. Certamente cambiare abitudini e trascorrere intere giornate chiusi nella propria dimora rappresenta un grande sacrificio e in molti potrebbero perdersi d’animo. Tuttavia non bisogna lasciarsi travolgere dalla tristezza e, nonostante le legittime preoccupazioni per ciò che sta accadendo, è importante sfruttare questo tempo per dedicarsi a quelle attività trascurate in passato a causa dei mille impegni.

