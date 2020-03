Condividi su

Serie tv spagnole su Netflix da vedere: quali sono e quando escono

Mai come in questo periodo serie tv, film, documentari e programmi d’intrattenimento rappresentano una valvola di sfogo per tutte le preoccupazioni che stiamo vivendo. Il Coronavirus ha infatti cambiato le nostre abitudini ma non è di certo questo momento di abbattersi.

Stare a casa tutto il giorno, uscire solo per acquistare beni di prima necessità, con il trascorrere del tempo la grigia routine diventa pesante e proprio per questo è importante svolgere attività interessanti come leggere, ascoltare musica, ballare o guardare un’appassionante fiction comodamente seduti sul divano. Ma vediamo insieme i telefilm più amati!

Ammettiamolo, Netflix si sta dimostrando un valido aiuto per combattere le infinite giornate trascorse a casa. Thriller, horror, drammi, il colosso dell’intrattenimento ogni mese aggiorna il suo catalogo con contenuti sempre nuovi così da accontentare i gusti degli utenti. Non solo pellicole, documentari e spettacoli ma anche tante serie tv sono disponibili sulla piattaforma streaming a pagamento. In molti poi amano le fiction spagnole per la lingua, lo stile di recitazione e le trame spesso avvincenti. Di seguito l’elenco dei telefilm iberici, il genere a cui appartengono e la loro data d’uscita:

Élite 3 – 13 marzo 2020 (dramma adolescenziale)

La casa di carta 4 – 3 aprile (fiction d’azione)

– 3 aprile (fiction d’azione) Le ragazze del centralino – 14 febbraio (thriller in costume)

– 14 febbraio (thriller in costume) Altomare 2 – 22 novembre 2019 (giallo)

Altre serie tv spagnole presenti sulla piattaforma sono:

La cattedrale del mare – prima settembre 2018 (fiction storica)

– prima settembre 2018 (fiction storica) Vis a Vis 3 -25 settembre 2019 (commedia nera)

-25 settembre 2019 (commedia nera) Benvenuti in famiglia – 27 luglio 2018 (commedia)

– 27 luglio 2018 (commedia) 45 giri – uscita nel 2019 (dramma)

Infine tra le tante serie tv potreste guardare anche:

Havana Noir – Le indagini di Mario Conde – dal 2017 su Netflix (thriller)

– dal 2017 su Netflix (thriller) Se non ti avessi conosciuto – 15 marzo 2019 (dramma)

– 15 marzo 2019 (dramma) Paquita Salas – dal 2019 sulla piattaforma streaming californiana (commedia)

