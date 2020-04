Condividi su

Coronavirus Molise, ultime notizie: morti, contagiati e picco al 3 Aprile

Tramite i vari dati statistici, i contagi da coronavirus continuano ad aumentare: sicuramente vediamo un rallentamento della curva, ma la situazione non può ancora definirsi stabile.

Tra le regioni meno colpite abbiamo il Molise: dall’inizio della diffusione del covid-19, la regione ha ad oggi 176 casi confermati, 11 in più rispetto a ieri, 11 decessi, nessuno in più di ieri e 21 guariti anche qui nessuno in più rispetto a ieri.

Uno dei comuni più colpiti è Campobasso, dove troviamo 30 pazienti ricoverati all’ospedale Caldarelli e 123 sottoposti a isolamento domiciliare. Dei nuovi casi in Molise, 5 sono relativi alla cittadina capoluogo, dove i contagi totali sono 149.

Parla il capo della protezione civile.

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, sostiene che la cosiddetta “fase 2” potrebbe cominciare a metà maggio, fase in cui è prevista la convivenza con il virus e che non prevede contatto diretto tra i cittadini, ma un continuo rispetto delle norme. Ha sottolineato ancora una volta di indossare mascherine, guanti, mantenere le distanze, non creare assembramenti e non stare a contatto con chi soffre di gravi patologie respiratorie. Ricorda inoltre che verranno effettuati tamponi a tappeto, indagini sulla diffusione del virus, cui compito spetterà al comitato tecnico-scientifico e solo dopo una valutazione delle indagini si potrà parlare di un possibile avvio della “fase 2”.

Situzione generale sulla pandemia nel territorio italiano.

Anche oggi dati in crescita, ma dall’inizio della pandemia si comincia a vedere un regresso e una diffusione più lenta. Oggi l’Italia arriva a un numero di 85.388 attuali positivi al Coronavirus, il 2,8% in più di ieri, di cui 28.741 ricoverati con sintomi, 4.068 ricoverati in terapia intensiva, 52.579 in isolamento domiciliare, 19.758 tra guariti e dimessi e 14.681 decessi, per un numero complessivo di 119.827 casi totali in tutto il territorio.

La situazione generale sulla pandemia a livello mondiale

Il contagio ha raggiunto e superato 1.000.000 di casi di Coronavirus in tutto il mondo, inclusi più di 51.000. I Paesi più colpiti sono gli Stati Uniti e la Spagna, con l’Italia che insegue a ruota.

