Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 5 aprile 2020

Doppio appuntamento questa sera, domenica 5 aprile, con Che tempo che fa, celebre talk show diretto da Fabio Fazio, in compagnia di Mago Forest, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Nel corso della serata si accoglierà, in diretta streaming, numerosi ospiti tra i quali Enrico Brignano, il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, l’attore Luca Zingaretti e l’attesissima performance Live di Sting, celebre cantante e polistrumentista britannico. Come di consueto, in studio, ci sarà il professor Burioni, medico infettivologo che cercherà di fare il punto sull’attuale situazione sanitaria e di rispondere alle domande dei telespettatori.

Che tempo che fa: ospiti questa sera, Burioni e Borrelli sul Covid-19

Nel corso del nuovo appuntamento con Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 2 a partire dalle 19.40 e, a seguire, alle 21.10, assisteremo ad un lungo dibattito riguardante la situazione d’emergenza sanitaria che sta interessando l’Italia e il resto d’Europa. Protagonisti saranno il professor Burioni e, in collegamento skype, Angelo Borrelli.

Il capo della Protezione Civile, riferendosi alla proroga del blocco totale fino al 13 aprile, ha più volte sostenuto che con molta probabilità di chiederà ai cittadini un ulteriore sforzo, almeno fino alla prima metà del mese di maggio. Si tratta, certo, solo di previsioni dettate dall’attuale numero di contagi, decessi e guariti, ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro se si rispetteranno alla perfezione le regole e le restrizioni imposte dal Governo.

Che tempo che fa: anticipazioni questa sera, musica e arte con Sting e Luca Zingaretti

La seconda parte del programma sarà invece dedicata alla musica e all’intrattenimento. Fabio Fazio accoglieranno infatti in studio la spettacolare performance live di Sting, cantautore e musicista britannico. L’ex membro nonché frontman dei Police si esibirà direttamente dalla propria casa di Londra per portare speranza e regalare un momento di spensieratezza ai suoi fan.

Non ha di certo bisogno di presentazioni, infine, l’attore Luca Zingaretti, ogni lunedì in onda nella prima serata di Rai 1 con le repliche de Il Commissario Montalbano. Dopo i due episodi che lo hanno visto non solo protagonista ma anche all’esordio come regista, la Rai ha deciso di allietare le serate in quarantena di coloro i quali hanno amato e amano tuttora lo sceneggiato tratto dagli omonimi romanzi del Maestro Camilleri.

