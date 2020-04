Condividi su

Pensioni ultime notizie: consegna soldi a casa, ecco cosa cambia

Pensioni ultime notizie: per evitare assembramenti e lunghe file presso gli uffici postali, si è deciso per il mese di marzo di scaglionare i pensionati che devono ritirare l’assegno, strutturandoli in ordine alfabetico. Così, dal 26 marzo al 1° aprile, si sono recate presso gli uffici postali tutte quelle persone il cui cognome iniziava con una lettera o con un gruppo di lettere diverse. Ovviamente la raccomandazione era sempre quella di prelevare i soldi presso gli ATM e mantenendo sempre la distanza interpersonale di sicurezza. Ma chi non poteva era comunque tenuto a recarsi all’ufficio postale più vicino. Un sistema funzionale che però non è stato riuscito al 100%, visto che alcune segnalazioni hanno dimostrato come gli assembramenti, in diversi uffici postali, ci siano comunque stati. Visto che tale sistema resterà vigente anche per i mesi di maggio e giugno, è in arrivo un’importante novità.

Ritiro assegno in ritardo? Ecco dove e quando prendere i soldi

Pensioni ultime notizie: consegna soldi a casa, ecco a chi spetta e come funziona

A partire dal prossimo assegno, infatti, saranno chiamati in causa direttamente i carabinieri: saranno costoro che consegneranno i soldi nelle case dei pensionati over 75, al fine di evitare che escano di casa e quindi inutili assembramenti presso gli uffici postali. Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri è particolarmente soddisfatto di questa iniziativa. Ma come funziona nel dettaglio? Il pensionato che deve ritirare la pensione può chiamare il numero verde designato oppure direttamente la stazione dei Carabinieri, che avrà organizzato un accurato servizio proprio per questa esigenza. I carabinieri potranno così recapitare l’importo ai pensionati over 75 che avranno richiesto il servizio: questi ultimi firmeranno una delega, che sarà recapitata a Poste Italiane dai carabinieri che effettuano il servizio.

Intanto, anche le banche hanno chiesto ai pensionati che vengono a ritirare l’assegno di recarsi presso l’ufficio della filiale solo su appuntamento.

Fondi pensione e casse previdenziali: decisioni Covip

Pensioni ultime notizie: ritiri scaglionati anche a maggio-giugno

Ma quando arriva il prossimo pagamento della pensione? Come per il mese di aprile, anche per l’assegno di maggio il ritiro della pensione dovrà essere scaglionato. A breve sarà stilato un calendario che dovrebbe cominciare proprio dalla fine di questo mese e concludersi a inizio maggio.

