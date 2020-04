Condividi su

Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 7 aprile 2020

Scottanti temi di attualità, cronaca e prospettive future, queste le caratteristiche di Cartabianca e Dimartedì. I due programmi televisivi, in onda oggi 7 Aprile 2020 rispettivamente su Rai 3 e La7, approdano ad una nuova e interessante puntata con servizi speciali, sondaggi, collegamenti ed interviste esclusive.

Come di consueto, obiettivo di entrambi talk show sarà quello di far luce sulle dinamiche alla base delle problematiche economiche, politiche, sociali e sanitarie che preoccupano maggiormente il pubblico italiano. Ma vediamo insieme cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì!

Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 7 aprile 2020

L’appuntamento con Cartabianca è fissato per stasera 7 Aprile 2020 alle 21:20 su Rai3. In questo periodo così difficile per il nostro Paese non poteva che essere il Coronavirus il protagonista della trasmissione. Le misure adottate dal governo per il contenimento e contrasto del Covid-19 sembrano finalmente mostrare risultati in quanto cresce il numero dei guariti ma allo stesso tempo resta alto quello dei contagiati e dei morti. I cittadini si chiedono quando potranno tornare, seppur con le dovute precauzioni, alla vita di sempre che allo stato attuale dei fatti sembra ancora un miraggio lontano.

Il programma proverà a capire se le aziende, i negozi e le scuole riapriranno a breve o, in caso contrario, quali progetti verranno messi in atto per garantire comunque il diritto all’istruzione e la ripresa economica. Tutto questo e molto altro oggi a Cartabianca.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 7 aprile 2020

Neppure il Coronavirus interrompe la gara degli ascolti tra Cartabianca e Dimartedì. Giovanni Floris proverà a sbaragliare la concorrenza con interviste, servizi speciali e reportage d’approfondimento. Sebbene talk show non abbia rilasciato notizie sui temi principali che verranno affrontati stasera, è facile immaginare l’argomento della puntata: il Covid-19.

Molto probabilmente la trasmissione offrirà aggiornamenti sullo stato attuale della pandemia e formulerà dei pronostici su quando sarà possibile tornare alla normalità. Non mancherà poi l’analisi delle conseguenze economiche, sociali e sanitarie dell’epidemia con particolare attenzione alle classi dei lavoratori più a rischio.

