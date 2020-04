Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni di stasera 8 aprile

È giunto il momento della resa dei conti per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. L’amato reality show, in onda oggi 8 aprile 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo ultimo appuntamento e sicuramente riuscirà ad emozionare e divertire il pubblico.

Torna quindi per l’ultimo mercoledì il re del gossip Alfonso Signorini che guiderà gli spettatori e i personaggi famosi tra le mille sorprese, inaspettate rivelazioni e momenti di commozione che animeranno la finale. Ma Vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Grande Fratello Vip!

L’ultima puntata del reality-show per eccellenza giunge proprio al momento giusto. Con il Coronavirus che costringe i cittadini a stare a casa, guardare un programma tv leggero è un’ottima idea per distrarsi e trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano. Se è vero infatti che preoccuparsi rappresenta un modo efficace per tutelare se stessi, è altrettanto importante saper allentare la tensione in modo tale da non perdersi d’animo. Fin dall’esordio, il Grande Fratello Vip ci ha abituato al divertimento e all’ allegria grazie alle dinamiche umane che naturalmente si innescano durante la convivenza tra i concorrenti. La settimana scorsa Patrick e Antonio hanno avuto modo di confrontarsi e dirsi finalmente cosa pensano l’uno dell’altro. Inoltre Paola ha ricevuto un messaggio da parte di Federico Rossi, sua dolce metà. Infine hanno dovuto abbandonare la casa più famosa d’Italia Antonio, Licia e Teresanna.

Tra poche ore quindi scopriremo chi tra i personaggi famosi del Grande Fratello Vip si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro, metà del quale verrà devoluto in beneficenza. Tra gli inquilini ancora in gara Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Sossio Aruta e Paolo Ciavarro sono già in finale mentre Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese attendono di scoprire il responso del pubblico espresso tramite televoto. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

