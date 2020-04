Condividi su

Brick Mansions: trama, cast e anticipazioni stasera 8 aprile 2020

Amate l’intrattenimento ad alta tensione? Allora Brick Mansions potrebbe fare al caso vostro! Il thriller del 2014, in onda stasera 8 aprile 2020 alle 21:18 su Italia 1, è stato diretto da Camille Delamarre, regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in The Transporter Legacy, Vire-moi si tu peux, Le hors-champ e The Way.

Il lungometraggio dal ritmo serrato, remake del film del 2004 Banlieue 13 di Pierre Morel, ha potuto contare sulla fotografia diChristophe Collette, le musiche di Trevor Morris mentre la sceneggiatura è stata affidata a Luc Besson e Bibi Naceri. L’opera inoltre al botteghino nel nostro Paese ha incassato 1,4 milioni di euro nelle prime tre settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Brick Mansions!

Brick Mansions: trama e anticipazioni stasera 8 aprile 2020

La pellicola è ambientata in una Detroit del futuro in balia della spietata criminalità organizzata. In particolare c’è una zona della città in cui è davvero difficile, se non impossibile, sopravvivere senza macchiarsi di gravi reati. Persino le forze dell’ordine non osano entrare nel quartiere malfamato, da tutti chiamato Brick Mansions, ma si limitano a proteggere il resto della popolazione.

Padrone indiscusso della pericolosa zona è Tremaine, boss della droga temuto da tutti. Nulla sembra poter cambiare le sorti del violento quartiere fino a quando il re del narcotraffico incontra il poliziotto Damien Collier e l’ex detenuto Lino.

Il cast del film

In Brick Mansions Paul Walker interpreta Damien Collier mentre David Belle è Lino Duppre. RZA veste i panni di Tremaine Alexander e Couchy Boy è K2.

Hanno partecipato al film anche Catalina Denis nel ruolo di Lola e Carlo Rota in quello di George. Infine Abdul Ayoola recita la parte del poliziotto al computer.

