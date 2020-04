Condividi su

Bollettino coronavirus 11 aprile 2020: morti, contagiati e guariti

Bollettino coronavirus di sabato 11 aprile 2020: come di consueto, alle 18 circa, la Protezione civile ha diramato i dati odierni sull’emergenza sanitaria. In confronto a ieri sembra ci siano più contagi accertati ufficialmente. Oltre 600, purtroppo, i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Coronavirus. I dati e le statistiche sulla pandemia in Italia

Bollettino coronavirus: i dati di oggi sabato 11 aprile 2020

Ecco i dati diffusi dalla Protezione civile con il consueto bollettino sull’emergenza coronavirus: i contagi totali da Covid 19 in Italia hanno raggiunto quota 152.271, sono 4.694 in più di ieri. I decessi, invece, hanno raggiunto quota 19.468, più 619 rispetto a ieri. Continua a crescere il numero di guariti o dimessi – circa 2mila al giorno in media – che hanno raggiunto quota 32.534, più 2.079 casi rispetto a ieri.

Detto ciò, le persone che risultano attualmente positive al Sars Cov 2 sul territorio nazionale sono 100.269, ieri la cifra si era fermata a 98.273, inoltre, scendono di 116 unità i ricoverati in terapia intensiva, adesso sono 3.381 nel complesso. Risultano poi ricoverate con sintomi 28.144 persone, 98 in meno di ieri

I dati di Lombardia e Milano

Bollettino coronavirus di sabato 11 aprile 2020 – Come è chiaro, hanno una particolare importanza i dati che si riferiscono alla situazione in Lombardia. Nella regione italiana più colpita dall’epidemia nelle ultime 24 ore sono morte 273 pazienti (tanto per capire la gravità della situazione: è lo stesso numero delle vittime totali registrate nel Lazio) il bilancio adesso è di 10.511 decessi: dall’inizio della crisi sanitaria, in totale, hanno contratto il nuovo coronavirus 57.592 persone (+1.544 positivi rispetto a ieri).

I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 1.174, 28 in meno rispetto a ieri. I guariti e dimessi sono in tutto 33.881 (+1.150 rispetto a ieri). La Provincia di Milano è tuttora quella più colpita: con 13.268 casi in tutto, più 520 rispetto a ieri, Milano città ha fatto registrare finora 5.368 casi (+262). Seguono Brescia, con 10.599 casi, e Bergamo (10.258).

