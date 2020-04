Pensioni ultime notizie: anche a maggio il pagamento degli assegni sarà scaglionato e ripartito per giorni, come accaduto ad aprile.

Pensioni ultime notizie: calendario pagamento maggio 2020. I giorni

Pensioni ultime notizie: anche a maggio il pagamento degli assegni previdenziali avverrà nelle stesse modalità di come è avvenuto il pagamento ad aprile. Lo scopo è quello di evitare code e assembramenti presso gli uffici postali per via dell’emergenza Coronavirus e dunque prevenire la diffusione del contagio. Minimizzare i rischi sanitari, ma al tempo stesso restando puntuali con l’accredito della pensione, senza che i pensionati subiscano ritardi nel pagamento loro spettante.

Pensioni ultime notizie: accredito pagamento maggio, le date

Come già accaduto tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, il pagamento delle pensioni sarà anticipato di qualche giorno. O meglio, inizierà qualche giorno prima la consueta data prevista dal calendario Inps e sarà, come di consueto, ripartita per iniziale del cognome.

Come annunciato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, “il pagamento decorrerà dal giorno 26 al 31 marzo per la mensilità di aprile, dal giorno 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio e dal giorno 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno”. Dunque l’accredito della pensione di maggio avverrà negli ultimi 4 giorni di aprile (essendo il 1° maggio un giorno festivo, oltre che un venerdì).

Naturalmente, laddove possibile, sarebbe preferibile ricevere la pensione recandosi presso uno sportello Postamat o ATM, senza quindi andare negli uffici postali ed evitare il più possibile afflussi di persone. Rimane quindi altamente consigliato, soprattutto in questo periodo, l’attivazione dei sistemi di accredito online della pensione.

Si ricorda inoltre che per gli over 75 è operativo un servizio gratuito, grazie alla collaborazione con i Carabinieri, che consente la consegna dell’assegno pensionistico a domicilio. Per saperne di più vi invitiamo ad approfondire leggendo questo articolo.

