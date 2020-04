Condividi su

Anticipazioni su Stardust, il film sul cantante David Bowie

A causa dell’emergenza coronavirus non è stato possibile assistere, almeno in presenza fisica, all’anteprima del film Stardust. La pellicola vede protagonista David Bowie ed i membri della Film Constellation hanno comunque trovato il modo di far vivere ai fan un’esperienza unica e significativa: la compagnia ha infatti presentato ugualmente l’anteprima online, permettendo ai bowiani più sfegatati o anche ai semplici curiosi di guardare una scena tratta dal film. In questo piccolo spezzone del progetto sono presenti Johnny Flinn, che interpreta Bowie e Marc Maron, nei panni dell’addetto stampa Ron Oberman. Ma andiamo ai dettagli sulle anticipazioni della pellicola.

Anticipazioni Stardust, i dettagli

L’evento si sarebbe dovuto svolgere durante il Tribeca Film Festival di Robert De Niro, ma il regista e sceneggiatore Gabriel Range e gli interpeti Johnny Flinn, Jena Malone e Marc Maron hanno dato vita ad una scena che è stata resa successivamente disponibile sul web. Il coronavirus non ha quindi spento l’entusiasmo di chi attendeva con ansia il momento, ma cosa ne pensano invece gli eredi di Bowie? È noto che la famiglia non abbia gradito molto il progetto, che di conseguenza non conterrà alcun brano dell’artista scomparso quattro anni fa. Stardust rappresenta un’altra tessera del mosaico di pellicole incentrate sugli artisti di fama mondiale, dopo i grandi successi Bohemian Rhapsody e Rocket Man, che hanno narrato rispettivamente le storie di vita e le carriere dei Queen e di Elton John.

Il cast

Johnny Flinn, che veste i panni di David Bowie, è un musicista ed attore che abbiamo già notato nel ruolo di Albert Einstein nella serie Genius di National Geographic, nella serie Netflix Lovesick e nella pellicola Beast, uscita nel 2018. Jena Malone, attrice statunitense che interpreterà Angie Bowie, ex moglie del Duca Bianco, è già apparsa in film come Orgoglio e Pregiudizio e Hunger Games: La ragazza di fuoco. Infine, Marc Maron – Ron Oberman in Stardust – è un cabarettista ed attore apparso in Joker. È ancora sconosciuta la data di uscita del film.

