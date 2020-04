Gossip ultime notizie novità Vip e celebrità oggi 17 Aprile 2020

Condividi su

Gossip ultime notizie: novità Vip e celebrità al 17 Aprile 2020

Gossip per Giulia De Lellis: ebbene si, finalmente si sono fatti vedere insieme, dopo tante presupposizioni, i cosiddetti “Damellis“, ovvero l’influencer Giulia De Lellis e il DJ ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. Già erano venute fuori notizie e immagini che ritraevano i Damellis insieme a Pomezia con le buste della spesa in mano, pronti a passare la quarantena insieme; oppure tramite delle dirette e post via Instagram in cui indossavano l’uno i vestiti dell’altro o dove venivano ripresi da entrambi gli stessi mobili, ma mai insieme. Proprio poche ore fa, sul profilo Instagram di Damante, sono stati pubblicati esattamente due post che ritraevano i due Vip insieme a fare palestra. Giulia sulle spalle di Damante pronto a fare alcune trazioni. Negli ultimi giorni i due davano consigli su quali esercizi svolgere a casa, ma separatamente, oggi invece la rivelazione. Insomma, una bella soddisfazione per i loro fan e per chi sperava in un loro ritorno.

Gossip: Elena Morali si sfoga su Instagram, criticata per le sue parole

L’ex fidanzata di Scintilla, il comico di Italia 1, Elena Morali, ha espresso pochi giorni fa il suo pensiero per quanto riguarda la difficile situazione che stiamo passando tutti. Trovandosi nel suo appartamento a Milano, ha deciso di fare gossip tramite delle storie su Instagram “sto presa malissimo“, inizia; questi giorni ovviamente sono duri per tutti perché “non sai mai esattamente quando ti daranno la data per incominciare di nuovo la tua vita“. Rivolgendosi ai suoi followers, chiede di non essere oggetto di critica, perché questa è la realtà dei fatti e sostiene che anche lei ha perso un suo caro a causa del Coronavirus. Continua dicendo che “se tutti noi siamo chiusi a casa da un mese e se a Milano i contagi non tenderanno a diminuire, la gente di certo non può aspettare che cada in depressione” dovuta principalmente dal fatto di stare a casa e non poter uscire, continua “a causa delle liti familiari o perché non si hanno i soldi per mangiare, voglio tornare a lavorare“, conclude. Sfogo che ha lasciato senza parole i fan.

