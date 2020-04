Condividi su

Maleducato: testo e significato del nuovo singolo di Leo Gassman

Dopo la vittoria nella categoria Giovani a Sanremo 2020, torna sulla scena Leo Gassman con un nuovo bravo disponibile in tutte le piattaforme digitali musicali: Maleducato. Scopriamone testo e significato.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Maleducato: testo e significato del nuovo singolo di Leo Gassman

Il figlio di Alessandro Gassman, Leo, reduce dalla vittoria del festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte 2020 con il brano Vai bene così, ritorna in scena. Maleducato è il suo nuovo singolo tratto dal nuovo album Strike. Questo il testo:

Che maleducato

e un certificato per ogni primato

E maleducato non sono mai stato

E un’avvocato per ogni reato

Mi manca il concetto del 15 agosto

La paura del letto del mostro nascosto

Credo tra pale e fiamme ma me ne sbatto

sarà che in una finale non sono mai stato

Non so come sia perdere non ho mai giocato

Giuro non sono mai stato maleducato

E maleducato non sono mai stato

E un certificato

Per ogni primato

E maleducato non sono mai stato

E un’avvocato per ogni reato

Mi manca mia madre

Se sono partito

Mi manca l’America

Ma non so pentito

Mi manca il pianeta

Mi manca la terra

Ho perso la voglia di rialzarmi da terra

La terra è morta è finita la scorta

Ma chi se ne frega

Ma chi se ne importa

E maleducato non sono mai stato

E un certificato

Per ogni primato

E maleducato non sono mai stato

E un’avvocato per ogni reato

Dimmi dov’è che sei

Dimmi cos’è che vuoi

da me

da me

E maleducato non sono mai stato

E un certificato

Per ogni primato

E maleducato non sono mai stato

E un’avvocato per ogni reato

E maleducato non sono mai stato

E un certificato

Per ogni primato

E maleducato non sono mai stato

E un’avvocato per ogni reato

Dimmi dov’è che sei

Dimmi cos’è che vuoi

da me

da me

da me

Il significato del brano

Il messaggio del testo è chiaro: bisogna usare l’educazione. Il mondo è pieno di gente maleducata e se tutti avessimo anche un po’ di educazione, non solo migliorerebbero i rapporti umani, ma il mondo sarebbe un posto migliore.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it