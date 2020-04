Ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Campania e province, morti, contagiati e guariti. Ultimi aggiornamenti sulla pandemia anche in Italia.

Coronavirus Campania, ultime notizie: morti, contagiati al 22 Aprile

Anche oggi si continua a vedere decremento ella linea dei contagi da coronavirus. L’Italia è già da un paio di giorni che mostra una diminuzione dei contagi e dei decessi e un aumento dei guariti.

Tra le regioni colpite dal coronavirus, in questo articolo prendiamo in considerazione la Campania. Ad oggi la Campania conta 4.704 casi attualmente positivi, nessuno in più nelle ultime 24 ore, 872 guariti, nonché 126 in più rispetto a ieri e 317 decessi, ovvero 8 unità in più. Nonostante la riapertura di alcune attività, che rischiava un ampliamento dei contagi, si nota come il virus stia indietreggiando e diminuendo la sua diffusione.

Al momento troviamo in provincia di Napoli 2.263 casi attualmente positivi, in provincia di Salerno 641, a Caserta 404 casi, in provincia di Benevento 170 e in provincia di Avellino 434.

Nel confronto televisivo avvenuto tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, si è scesi a un pensiero comune: riaprire tutta l’Italia per avviare la fase 2 ma non tutte le regioni allo stesso modo, in quanto alcune di esse sono molto colpite dal virus e altre addirittura già con crescit zero nei contagi.

Coronavirus Italia, informazioni generali

In tutto il Paese anche oggi si nota un rallentamento della diffusione epidemica del coronavirus. Ad oggi l’Italia conta 23.805 casi ricoverati con sintomi, (-1,4%), 2.384 ricoverati in terapia intensiva (-3,5%), 81.510 in isolamento domiciliare (+0,5%), 5.543 tra dimessi e guariti (+5,7%), 25.085 decessi (+1,8%), per un numero complessivo di 107.699 persone attualmente positive e 187.327 casi totali dall’inizio della pandemia.

Si continua a pensare alla fase 2: dal 4 Maggio l’Italia dovrebbe ripartire pian piano e tale fase consentirà uscite senza nessuna specifica esigenza a meno che non siano in gruppo e con apposite norme di sicurezza, quindi massimo due persone e con apposite mascherine, la riapertura delle spiagge e dei parchi comuni, ma senza assembramento di persone e più in là la riapertura di bar e ristoranti.

