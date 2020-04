Condividi su

Buio di giorno: testo e significato del nuovo singolo di Frah Quintale

È uscito il nuovo singolo di Frah Quintale, dal titolo Buio di giorno. Quintale è una delle nuove scoperte del nostro panorama musicale: in due anni è riuscito a prendersi la scena, soprattutto grazie all’album Regardez Moi. Questo è il nuovo brano con il quale il cantante ritorna sulla scena. È stato prodotto da Ceri, mixato e masterizzato da Gigi Barocco.

Buio di giorno: il testo

Quante volte ho perso il controllo

E sono scivolato giù?

È più di un anno che fa buio anche di giorno

Mi cerco e non mi trovo piùFumo un po’

Io non riesco a addormentarmi se non ci sei tu

Io lo so

Che come in Formula 1

Devo correre da soloNon chiamerò nessuno, farò segnali di fumo

Con la bocca aperta

Mi son perso nel buio, col cuore in frantumi

A cercare i pezzi per terra

Troverò un po’ di pace in mezzo a questa guerra

Coltiverò dove non cresce l’erba

Nascerà un fiore col tuo nome anche se non c’è il soleStavo grattando via le immagini dalla mia testa

E ho fatto entrare un po’ di luce dentro la finestra

Io non so cosa mi spaventa (Uh-uh)

Un tuo messaggio è una doccia fredda

E la mia stanza si fa più strettaFumo un po’

Io non riesco a addormentarmi se non ci sei tu

Io lo so

Mi basta un raggio di sole nel buio

A illuminare la strada al ritornoNon chiamerò nessuno, farò segnali di fumo

Con la bocca aperta

Mi son perso nel buio, col cuore in frantumi

A cercare i pezzi per terra

Troverò un po’ di pace in mezzo a questa guerra

Coltiverò dove non cresce l’erba

Nascerà un fiore col tuo nome anche se non c’è il sole

Il significato del brano

Frah Quintale, sul significato del brano, ha dichiarato: “Il buio fa paura a tutti perché non si riescono a distinguere le forme e i colori, si perde il senso dell’orientamento e la certezza di andare nella direzione giusta. Quando ci troviamo in questa condizione, è necessario abituare gli occhi alla mancanza di luce e provare a camminare fidandosi del proprio istinto. È importante NON fermarsi NON restare immobili nella paura. Io non lo so dove sto/stiamo andando ma se impariamo a muoverci anche in questa condizione, quando tornerà la luce potremo considerarci dei navigatori esperti. “Buio di giorno” è stata scritta in un periodo abbastanza nero per me, con la speranza che quando tutto sarebbe tornato ad illuminarsi, sarei stato esattamente dove volevo essere“.

