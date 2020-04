Condividi su

Gossip ultime notizie: novità Vip e celebrità al 23 Aprile 2020

Giulia De Lellis ha parlato del tradimento: ultimamente si è parlato tanto della coppia che ha fatto animare fan e giornalisti di cronaca rosa, ovvero i cosidetti “Damellis“, Giulia De Lellis e Andrea Damante che, a quanto abbiamo capito, dopo vari post, storie e dirette sui social, sono tornati insieme. La cosa che ha fatto più discutere di questo gossip è stato il loro ritorno dopo che la De Lellis aveva pubblicato il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, il quale aveva fatto intuire ai suoi fan che non sarebbe più tornata insieme all’ex tronista di Uomini e Donne. Ma come abbiamo visto non è stato così e molti si sono chiesti cosa le ha fatto cambiare idea.

Proprio ieri sera, su Instagram la De Lellis ha dato la possibilità ai suoi seguaci di farle qualche domanda, tra le quali una è stata “Come fai a fidarti da chi in passato ti ha ferita?“. La risposta dell’influencer è stata molto chiara, parlando di perdono come unica soluzione, ovviamente se ne vale la pena, in quanto sbagliare è umano. Ha continuato parlando proprio di Andre Damante dicendo “Se ti riferisci al Dama io l’ho perdonato circa 2 anni fa. Ci siamo ritrovati a parlare e dai suoi occhi ho percepito qualcosa di forte, il suo sbaglio“. Ha concluso ammettendo che questa situazione l’ha portata a chiudere ciò che era avvenuto in passato, ovvero il tradimento.

Gossip ultime notizie: Cliomakeup mamma per la seconda volta

Buone notizie in questi giorni davvero duri. La famosa makeup artist televisiva Clio Zammatteo, è diventata mamma per la seconda volta. La seconda figlia, che hanno deciso di chiamare Joy, è nata proprio ieri. Clio insieme a marito e prima figlia Grace vivono a New York, anche se purtroppo qualche settimana fa aveva postato sui social un video in cui ha spiegato che hanno dovuto lasciare la città. Aveva affermato che, quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, la famiglia è dovuta scappare in quanto la gente aveva iniziato, per paura, a comprare delle armi per difendersi dagli sciacalli; fortunatamente hanno trovato alloggio da una loro amica, portandosi dietro la loro tata e i loro animali. Allora mancavano poche settimane al parto. Proprio ieri l’influencer ha pubblicato su Instagram una foto sul letto d’ospedale in cui tiene tra le sue braccia la piccola Joy, ovviamente con la mascherina sul viso.

