Condividi su

Bando rmx: testo e significato del nuovo singolo di Anna

Disponibile in tutte le piattaforme digitali di musica il nuovo singolo di Anna feat Gemitaiz e MadMan: Bando rmx.

Bando rmx: testo e significato del nuovo singolo di Anna

A soli 16 ha scavalcato le classifiche musicali, Anna (Pepe) è la rapper dei record. Il suo brano, Bando, ha avuto oltre 2 milioni di ascoltatori al mese per un totale di oltre 12 milioni di stream. Il singolo è un successo mondiale in quanto è presente nelle classifiche di: Francia, Olanda, Belgio, Stati Uniti, Germani, Svezia… La sedicenne ha attirato l’attenzione di molte persone del panorama musicale, e proprio oggi è uscito il remix di Bando feat Gemitaiz e MadMan.

Clicca qui per le ultime del Termometro Quotidiano

Bando rmx: il testo

Ehi, Anna

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ba-ba-bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Infami tornano in fila

Ho detto alla mamma che mo vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei 2000

Vorrei avessi la fame, la mia, per capire le cose

Divido le acque, Mosè

Vi vedo un po’ mosse, situazioni e cose

Dico cose e le faccio, no, non parlo e basta

Tu non hai stoffa, meglio smetti col rap

Oppure i talent, giuro, fanno per te

Per fare ‘sti bands mi divido in tre

Tre flow in un minute, cazzo ho fatto frate’?

Fate gli zanza e poi passa la sese e piangete

Meglio vi sedete che ho il pallone in rete

Non rappi di nulla, zia, proprio di niente

Se chiedo in giro dicon che sei demente

Bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ba-ba-bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ehi (Emme)

Ci beccavamo nel bando (Uoh), ora spendo (Uoh)

Frate’, mi pagano per giocare a Rainbow (Uoh)

Emme fattura più veloce di Usain Bolt

E non la sento la tua voce, lo siento (Nah)

Ero un bimbo, ora spingo

Sono King Kong, picchio tipo kick boxe

Voglio solo essere ricco, così ricco (Seh)

Che mi deprimo e mi impicco su Tik Tok

Fra sono Emme, in francese “Em”

Giro con Gem, ho le gemme per questa gente

Tipo i Re Magi di Betlemme, facci le feste

Che abbiamo flow da cineprese, le rime fresche

Fràpompa la cassa, la febbre si alza (Seh, seh)

Come il mio cazzo quando passa la mia ragazza

Ho appena aperto un pacco che è arrivato da Barça

Profuma la stanza, mia madre mo lo sente e s’incazza

Stavo nel bando, stiamo nel sample

Squalo e kangol, già da quel tempo

Vedevo le buste, pensavo: “Le prendo”

Frate’, quando andavo nelle case del centro

Mi chiedevo sempre: “Cosa cazzo c’è dentro?”

Chissà com’è mangiare col cucchiaio d’argento

E adesso bevo fusti di Chablis

Con la weed, fra’, nella Jacuzzi

Baby, di noi faranno i busti come dei Russi

Frate’, spariamo come gli uzi, incrociamo i flussi

Mangio il pesce crudo, mi fa schifo il sushi (Bleah)

Tutti i mesi dell’anno, frate’, keep on pushin’

Sto in relax con la mia pussy

No, non beviamo il Makatussin

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ba-ba-bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Il significato del brano

Il brano è una rivincita per la sedicenne, soprattutto nei contronti di chi non credeva in lei. Celebra la sua voglia di fare e di spiccare il volo nel mondo del rap.

Anna: vita e curiosità

Anna Pepe è la rapper dei record. A soli 16 anni ha scalato le classifiche a livello mondiale. La giovane rapper di La Spezia è stata sempre appasionata di musica, passione ereditata dal padre deejay. La sua carriera inizia nel 2018 quando comincia a farsi notare con un freestyle pubblicato su Instagram. Nel 2019 pubblica il suo primo singolo, Baby, che non ha molto successo ma che le apre le porte dell’Universal. La canzone che la porta al successo è Bando. Il brano ha totalizzato oltre 2 milioni di ascoltatori al mese per un totale di oltre 12 milioni di stream. Molti rapper noti si sono avvicinati ad Anna, tra questi Gemitaiz e MadMan con i quali è nata una collaborazione per Bando rmx, uscita il 24 aprile. La sedicenne, non solo ama fare rap, ma ama anche suonare il pianoforte. Il suo account Instagram conta più di 330.000 followers.