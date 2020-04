Condividi su

Pensioni ultime notizie: pagamento assegni, M5S “nessun pericolo”

Pensioni ultime notizie: non ci sarà nessun pericolo per il pagamento degli assegni futuri. A fornire rassicurazioni in tal senso ci ha pensato il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha voluto così rassicurare i pensionati sul futuro dei prossimi assegni, dopo che erano circolate voci incontrollate sulla esiguità delle risorse e dunque sui mancati versamenti degli accrediti come conseguenza.

Pensioni ultime notizie: nessun pericolo per assegni, parla Buffagni

Intervistato da Canale Italia, il viceministro Buffagni ha voluto spazzare una volta per tutte le fake news che hanno ruotato nelle ultime settimane attorno al pagamento degli assegni previdenziali. Non ci saranno pertanto tagli o riduzioni per le pensioni, né tantomeno per Quota 100. “Non c’è questo pericolo”, ha detto Buffagni. “Tanti pensionati saranno ancora l’ammortizzatore sociale delle famiglie, soprattutto dopo questa crisi, perché tanti avranno difficoltà, quindi si figuri se andiamo a toccare i pensionati in questo momento”.

Pensioni ultime notizie: pignoramento pensioni ancora sospeso

Nel Decreto di fine aprile ormai prossimo, sembra che si attuerà una ulteriore proroga della sospensione (leggasi come rinvio) degli atti e delle cartelle esattoriali fino al mese di settembre, sospendendo al tempo stesso anche eventuali atti di pignoramento di pensioni e stipendi. Lo scopo è quello di lasciare maggiore liquidità agli italiani nel momento di crisi e incertezza economica che seguirà la crisi sanitaria, peraltro ancora in corso visto che la fase 2 è stata ribattezzata come una fase di convivenza con il coronavirus. Se ne saprà certamente di più entro la fine di queste mese, presumibilmente entro giovedì 30 aprile 2020.

Pagamento pensione maggio a fine aprile

Intanto inizia oggi, lunedì 27 aprile, il pagamento delle pensioni di maggio e terminerà il prossimo giovedì 30 aprile. I ritiri presso gli uffici postali saranno scaglionati in base al cognome.

